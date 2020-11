Bremen – Mike Delberg trägt Kippa. Auf der Straße und überall in der Öffentlichkeit. Seit anderthalb Jahren. Er will damit zeigen, dass Juden ein selbstverständlicher Teil der deutschen Gesellschaft sind und dazugehören. Eine Aussage von Felix Klein, Antisemitismus-Beauftragter der Bundesregierung, hat Delbergs Offensive ausgelöst. „Ich kann Juden nicht empfehlen, jederzeit überall in Deutschland die Kippa zu tragen“, sagte Klein.

Der 31-jährige Delberg ist in Berlin geboren, ist Deutscher und gläubiger Jude. „Säkularer Jude, kein orthodoxer“, sagt er. „Ich esse auch gern mal Currywurst oder Schweineschnitzel.“ Für ihn steht fest: Sich zu verstecken, kann nicht die Lösung sein. Und so bedeckt das runde Stück Stoff nahezu permanent seinen Hinterkopf. Delberg ist CDU-Mitglied, Mitarbeiter der Konrad-Adenauer-Stiftung, gewählter Vertreter der Jüdischen Gemeinde in Berlin und aktiv im jüdischen Sportverband Maccabi. Der Sohn jüdischer Einwanderer aus der Ukraine und Russland sieht sich nicht als Vorbild, sondern „als Beispiel dafür, dass es funktionieren kann“, sich überall öffentlich als Jude zu zeigen.

Mit der Kippa zu Gast in Bremen:

Gedenkstunde am Mahnmal

Am Montag war Mike Delberg erstmals in Bremen („eine wunderschöne Stadt“), als Gastredner bei der Gedenkstunde der Bremischen Bürgerschaft für die Opfer der Reichspogromnacht vor 82 Jahren. Die fand wegen der Corona-Pandemie nur im kleinen Kreis am Mahnmal vor dem Landherrnamt an der Dechanatstraße statt. Mit kurzen Ansprachen und einem Gebet von Landesrabbiner Natanel Teitelbaum.

Fünf Bremer Juden wurden in der Nacht zum 9. November 1938 ermordet, die Synagoge im Schnoor in Brand gesetzt. Es mache ihn wütend, dass antisemitische Äußerungen wieder salonfähig würden, sagte Bürgerschaftspräsident Frank Imhoff (CDU) in seiner Ansprache. Die Politik sei in der Pflicht, diesen Entwicklungen entgegenzuwirken. Ihm mache der alltägliche Hass gegenüber Juden Angst, sagte Delberg in seiner Rede. Und weiter: „Es liegt an uns, an jedem Einzelnen von uns, einzugreifen, wenn Menschen sich wieder anfangen zu radikalisieren, Feindbilder zu schaffen, Andersgläubige, Andersdenkende, Anders-Liebende und anders Aussehende auszugrenzen und den Holocaust als ,Vogelschiss’ in unserer Geschichte zu bezeichnen.“

Mit der Kippa zu Gast in Bremen:

„Erinnern greifbar machen“

Delberg ist ein junger Jude, ein lebendiger Gläubiger, politisch aktiv und selbstbewusst. Hält er Gedenkstunden noch für zeitgemäß? „Absolut“, sagt er, „sie sind wichtig.“ Doch ihre Durchführung müsse revolutioniert werden. „Wir müssen das Erinnern emotional greifbarer machen“, um die Jugend mitzunehmen. „Man muss die Leute da abholen, wo sie sind.“ Gleichwohl dürften die tragischen Geschichten nicht verharmlost werden. Der Holocaust sei schließlich Teil der Familiengeschichte eines jeden Juden auf dieser Welt.

Die Reichspogromnacht sei auch ein Test gewesen, fährt Delberg im Gespräch fort. Die nationalsozialistischen Herrscher wollten sehen, wie weit die deutsche Bevölkerung gegen die Juden mitzieht. Sie habe mitgezogen. Und sei nicht gegen das Unrecht aufgestanden. Im Gegenteil. So gilt die Reichspogromnacht auch als der Auftakt zur systematischen Verfolgung der jüdischen Bevölkerung und zum größten Völkermord in Europa.

Mit der Kippa zu Gast in Bremen:

Mehr positive als negative Reaktionen

Zurück auf die Straße: Kippa-Träger Delberg hat bislang „durchaus viel mehr positive als negative Reaktionen“ gesammelt. Die Leute freuten sich offensichtlich, mal einen „echten Juden auf der Straße zu sehen“. Vereinzelt erklingt auch ein „Shalom“ als Gruß. Es gebe aber auch böse Blicke, Getuschel und abfällige Äußerungen. „Es ist noch nicht die Normalität, offen jüdisch zu sein“, sagt Delberg. „Das ist traurig. Aber es ist die Realität.“

Von Jörg Esser