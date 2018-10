Bremen - Von Thomas Kuzaj. „Planung, Steuerung und Finanzierung müssen geändert werden.“ Die freien Träger fordern – auch mit Blick auf die Bürgerschaftswahl im Mai 2019 – eine grundlegende Reform des Kindergarten-Systems in Bremen. Carsten Schlepper, Leiter des Landesverbandes der evangelischen Kindertagesstätten, und Arnold Knigge, Vorstand der Landesarbeitsgemeinschaft der freien Wohlfahrtspflege, stellten die Pläne am Montag vor.

„Wir kommen nicht weiter“, so Knigge. „Wir haben ein strukturelles Problem. Das System ist insgesamt zu schwerfällig und zu aufwendig.“ Viel Bürokratie und fehlende Flexibilität auf vielen Ebenen mache den freien Trägern zu schaffen, so Knigge und Schlepper. „Wenn Eltern sagen, wir brauchen einen Kita-Platz an zwei Tagen in der Woche für acht Stunden und an drei Tagen für sechs Stunden, dann geht das nicht“. Schlepper: „Wir können kein Platz-Sharing in unseren Einrichtungen anbieten. Wir haben ein zu starres System.“ Angebote kurzfristig auf aktuelle oder regionale Bedürfnisse zuzuschneiden, sei praktisch unmöglich.

Nötig seien unter anderem mehr Kompetenzen für die Kindergärten. Die freien Träger fordern die Möglichkeit einer „dezentralen und eigenverantwortlichen Angebotsentwicklung“. Knigge: „Wir wollen eine stärkere Autonomie der Träger erreichen. Das funktioniert in Hamburg, Berlin, Mecklenburg-Vorpommern. Wir sollten uns daran orientieren.“ Es gehe nicht um eine „Marktöffnung“ oder darum, „die Politik zu entmachten“. Die Politik müsse für die Leitplanung (Qualität, Personalschlüssel, Versorgungsquoten) sorgen. In diesem Rahmen wollen die freien Träger dann arbeiten.

Auch bei der Finanzierung seien Vereinfachungen vonnöten. Schlepper: „Für jedes einzelne Leistungspäckchen stellen wir Anträge, die einzeln beschieden und abgerechnet werden mit der Stadt. Unsere Kapazitäten sind, was das angeht, am Limit. Aber unser Gegenüber ist noch mehr am Limit. Wir haben 2018, und die Abrechnung für 2016 ist noch nicht abschließend erfolgt.“

Was, so die freien Träger, am komplizierten System liegt. Schlepper: „Wir brauchen mehr pauschalisierte Finanzierungssysteme.“ Kindergartenplätze und Extraleistungen wie beispielsweise Sprachförderung könnten dann einfach über zuvor festgelegte Pauschalen abgerechnet werden.

Die freien Träger sind eine bedeutende Macht im Kindergartensektor. Von den genehmigten Plätzen der Kindertagesbetreuung halten die freien Träger in der Stadt Bremen (Stand: 1. März) 13 876 von insgesamt 22 713 Plätzen vor – das entspricht einem Anteil von 61 Prozent. In Bremerhaven sind es 2 084 von 4 346 genehmigten Plätzen (48 Prozent).