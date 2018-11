Im Interview: DJ Bobo über Tourneen, „Eurodance“ und Golf

Neue Show „Kaleidoluna“ 2019 in Bremen

+ © Kuzaj DJ Bobo – bürgerlich: René Baumann – mal nicht in der Schweiz, sondern unverkennbar an der Weser in Bremen. © Kuzaj

Bremen - Von Thomas Kuzaj. Er ist wieder auf Tour – und er kommt wieder nach Bremen: DJ Bobo („Let the Dream Come True“). Der Schweizer Sänger, Tänzer, Komponist und Produzent, mit der „Eurodance“-Welle in den 90ern groß geworden, bringt seine neue Show „Kaleidoluna“ mit. Am 18. Mai 2019 tritt der Künstler, 50, damit in der Stadthalle (ÖVB-Arena) auf. Ein Gespräch über Tourneen, „Eurodance“ und Golf.