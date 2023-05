„Wir freuen uns auf Euch“: Sondierungen nach Bremen-Wahl beginnen

Von: Thomas Kuzaj

Sondierungs-Auftakt bei der SPD an der Wachtstraße. Links die Delegation der Grünen, rechts die SPD-Vertreter mit Andreas Bovenschulte. © Kuzaj

Jetzt geht´s los: Nur wenige Tage nach der Bremer Bürgerschaftswahl haben die Sondierungsrunden begonnen. Wer mit wem? Entschieden wird das nächste Woche – so jedenfalls der Plan.

Bremen – Der Flur voller Medienleute, Kameras, Scheinwerfer. Auftakt der Sondierungsgespräche, zu denen die Wahlsieger von der SPD (29,8 Prozent) in den Fraktionsräumen an der Wachtstraße (Innenstadt) am Freitagvormittag zunächst die Grünen empfangen, am Nachmittag dann die Linken. Zuerst also die beiden bisherigen Koalitionspartner, am Sonnabend die CDU, die bei der Bürgerschaftswahl am 14. Mai mit 26,2 Prozent auf dem zweiten Rang gelandet war.

Für die Delegation der Grünen, mit 5,5 Prozentpunkten Verlust auf 11,9 Prozent abgestürzt, war es kein leichter Weg über den Flur der SPD. In der auch personell geschwächten Partei sind Stimmen zu hören, die eine Konsolidierung in der Opposition bevorzugen würden. Alexandra Werwath und Florian Pfeffer, die beiden Parteichefs, setzen ein Lächeln auf, das ihre Anspannung überdecken soll. „Wir sind unbedingt für die Fortsetzung des Bündnisses“, so Grünen-Landesvorstandssprecherin Werwath vor Beginn der Sondierung. „Wir wissen natürlich, wie die Wahl für uns ausgegangen ist. Wir gehen dennoch optimistisch und auch selbstbewusst in die Gespräche“, sagt ihr Kollege Pfeffer.

Neben Werwath und Pfeffer gehören unter anderem Sozialsenatorin Anja Stahmann und die Bundestagsabgeordnete Kirsten Kappert-Gonther zur Delegation der Grünen. Ihnen gegenüber sitzen beispielsweise SPD-Landeschef Reinhold Wetjen, Spitzenkandidat und Bürgermeister Andreas Bovenschulte sowie Fraktionschef Mustafa Güngör. „Wir freuen uns auf Euch und auf einen spannenden Vormittag“, so begrüßt Wetjen die Grünen.

Personaländerungen bei den Bremer Grünen „spielen keine Rolle“

Die Personaländerungen bei den Grünen – Spitzenkandidatin Maike Schaefer etwa hatte ihren Rückzug angekündigt – spielen laut SPD bei den Sondierungen keine Rolle. Gut drei Stunden dauert die erste Runde. Bovenschulte bemüht anschließend die Floskel von den „konstruktiven Gesprächen“, die Grünen sehen es ebenso. Frage an die Grünen: Eine Fortsetzung der rot-grün-roten Koalition wäre also denkbar? „Die Frage kommt viel zu früh“, so Grünen-Co-Chef Pfeffer, „und richtet sich an die falschen. Da stehen noch ein paar weitere Gespräche an.“

Kristina Vogt, Spitzenkandidatin der Linken, beim Interview vor Beginn der Sondierungen. © Kuzaj

Zum Beispiel mit den Linken (10,9 Prozent). Die waren zur Kaffeezeit bei der SPD eingeladen, um 15 Uhr. „Wir haben ein starkes Ergebnis, die SPD hat ein starkes Ergebnis. Und wir werden jetzt unsere Inhalte übereinanderlegen“, so Wirtschaftssenatorin Kristina Vogt (Linke) kurz vor Beginn. Es gehe darum, zu sehen, „was man in den nächsten vier Jahren zusammen machen will“. „Wir hoffen auf ein intensives fachliches Gespräch“, so SPD-Chef Wetjen. Es stünden „viele Punkte“ auf der Liste.

Am Sonnabend spricht die Bremer SPD mit der CDU

Verkehrspolitik, Innere Sicherheit, die Situation am Hauptbahnhof. Das dürften einige der Stichworte und Themen sein, die bei den Sondierungen abgeklopft werden. Details werden nicht verraten, die Gesprächspartner haben Vertraulichkeit vereinbart. Wahlsieger Bovenschulte – 141 199 Personenstimmen – hält sich alle Optionen offen, eine Fortsetzung von Rot-Grün-Rot ebenso wie Rot-Schwarz.

Für die CDU sondiert am Sonnabend das „Tandem“ aus Frank Imhoff und Wiebke Winter mit den drei Kreisvorsitzenden Jens Eckhoff, Bettina Hornhues und Torsten Neuhoff sowie Fraktionschef Heiko Strohmann. „Landesvorsitzender Carsten Meyer-Heder hat entschieden, nicht an den Sondierungen teilzunehmen, da er zur nächsten Bürgerschaft nicht mehr angetreten ist“, so CDU-Sprecher Andreas van Hooven auf Anfrage.

Am Mittwochabend, Punkt 18 Uhr, kommt der SPD-Landesvorstand zusammen, um zu beraten, mit wem die Sozialdemokraten Koalitionsverhandlungen aufnehmen werden – so die derzeitige Planung.