Sicherheitsprogramm am Bremer Hauptbahnhof: Projekte in der Feinabstimmung

Die Kameras auf dem Bahnhofsvorplatz sind installiert. In Kürze soll das Überwachungssystem freigeschaltet werden. Laut Innensenator wird derzeit an den letzten Feinabstimmungen gearbeitet.

Bremen - Von Jörg Esser. Der Bremer Hauptbahnhof ist ein Verkehrsknotenpunkt – 150 .000 Pendler tummeln sich hier Tag für Tag. Hinzu kommen Touristen, Messebesucher und in den Abendstunden Partygänger und Discobesucher.

Das Bahnhofsumfeld ist zudem ein Kriminalitätsbrennpunkt und ein Fixpunkt des organisierten Drogenhandels. Pro Jahr werden 10. 000 Straftaten gezählt. Das Sicherheitsgefühl bei Besuchern und Anrainern wird zudem durch „Dauercamper“ auf dem Bahnhofsplatz, aggressive Bettler und „Saufgelage mit fliegenden Flaschen“ beeinträchtigt.

Seit gut zwei Jahren bastelt eine ressortübergreifende Arbeitsgruppe unter Federführung des Innensenators an Lösungen, um die Strukturprobleme in den Griff zu bekommen. Am 18. September 2018 schließlich hat der rot-grüne Senat das „Sicherheitsprogramm Bremer Hauptbahnhof“ beschlossen. Polizei, Bundespolizei, Akteure und Interessenvertreter aus öffentlichen und privaten Sektor sind mit im Boot. Zielsetzung ist es, das Risiko zu minimieren, rund um den Hauptbahnhof zum Opfer einer Straftat zu werden.

Bahnhof soll zu vorzeigbarem Tor für Bremen werden

Die Menschen, die sich in jenem Bereich aufhalten und bewegen, sollen sich wieder sicher fühlen. Der Bahnhof soll zu einem vorzeigbaren Eingangstor der Stadt werden. „Wir haben seither viel erreicht“, zog Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) am Donnerstag vor Pressevertretern eine Zwischenbilanz. „Alles ist viel sauberer und dank LED-Beleuchtung auch viel heller geworden.“ Außerdem seien „ausreichend“ Überwachungskameras auf dem Bahnhofsvorplatz installiert worden. Acht Mitarbeiter sind für die 24-Stunden-Auswertung der Bilder und Daten eingestellt worden. In Kürze soll das System in Betrieb genommen werden. „Wir arbeiten an den letzten Feinabstimmungen“, sagte Mäurer. Laut Projektkoordinator Jens Körber aus dem Innenressort fehlt noch die Freigabe der Datenschutzbeauftragten. „Der Termin mit ihr steht.“

Die Kameras sind nur ein Baustein. „Wir brauchen Präsenz“, so der Senator. Und auch die soll erhöht werden. Laut Mäurer plant die Bundespolizei, stärkere Einheiten nach Bremen zu verlegen. Eine gemeinsame Wache von Landes- und Bundespolizei wird derzeit in einem Gebäude gegenüber dem Übersee-Museum eingerichtet. Mäurer: „Wir sind in der Entwicklung.“

Campieren im Bereich des Bahnhofs nicht mehr zulassen

Für Junkies und Wohnungslose wurde ein neuer Szenetreff am Gustv-Deetjen-Tunnel eingerichtet. Eine barriefreie Toilette soll hinzukommen. „Die Umsetzung läuft“, sagte Körber. „Wir brauchen gute Angebote für Menschen in prekären Lagen.“ Es sei wichtig, mit Alkoholkranken, Drogensüchtigen, Wohnungslosen und Bettlern vernünftig umzugehen. Das aber sei auch eine Gratwanderung. „Wir können nicht alles zulassen“, so Körber. Dazu zählt laut Mäurer das Campieren im zentralen Eingangsbereich des Bahnhofs. Körber ergänzte: „Es gibt Grenzen, die wir kommunizieren müssen.“

Derweil hat sich ein Verein „Attraktiver Bremer Bahnhof“ gegründet, dem Immobilienbesitzer und Gastronomen angehören. „Wir sind eine Mannschaft und versuchen, noch mehr Nachbarn ins Team zu holen“, sagte Klaus Prinke-Vesecky, Chef des Hotel-Restaurants „Edelweiß“ und stellvertretender Vereinsvorsitzender. „Wir haben Ideen, aber wir stehen noch am Anfang.“