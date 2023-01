Bremer CDU fordert Neujustierung der Drogenpolitik

Von: Jörg Esser

Ist-Zustand: Container als Drogenkonsumräume an der Friedrich-Rauers-Straße in der Nähe von „Papageienhaus“ und Findorfftunnel. © Esser .

Die Bremer Christdemokraten kritisieren die Drogenpolitik des rot-grün-roten Senats. Sie fordern eine Neuausrichtung und bringen eine Rekommunalisierung ins Spiel.

Bremen – Für die CDU steht fest: Die Drogenpolitik des rot-grün-roten Senats geht an den Bedarfen der Erkrankten vorbei und läuft finanziell aus dem Ruder. „Wir brauchen eine Neujustierung“, sagt Rainer Bensch, gesundheitspolitischer Sprecher der CDU-Bürgerschaftsfraktion.

Oberstes suchtmedizinische Ziel müsse es sein, abhängigen Menschen eine ausreichende Zahl stationärer Entgiftungsplätze zu bieten, um sie langfristig zu heilen, so Bensch. In der Fachwelt sei es völlig unstrittig, dass die stationäre Entgiftungsbehandlung für die meisten Abhängigen harter Drogen eine der wichtigsten Brücken in ein drogenfreies Leben ist. Doch in Bremen gebe es viel zu wenig stationäre Plätze, verweist Bensch auf die Aussagen von Streetworkern.

Auch in Sachen Methadonabgabe hinke das Linksbündnis den eigenen Plänen hinterher. So sei im Koalitionsvertrag vom Sommer 2019 die Einrichtung eines integrierten Drogenkonsumraums für Anfang 2021 angekündigt worden. Bensch: „Bis heute gibt es nur Container. Dort gehören Süchtige nicht hin, sie brauchen einen festen Drogenkonsumraum, der fachmedizinisch solide aufgestellt und geführt ist.“

Planung: Das Kellergeschoss der Lagerhalle soll zu einem festen Drogenkonsumraum umgebaut werden. Die Projektkosten sind auf 7,4 Millionen Euto gestiegen. © Esser

„Süchtige gehören nicht in Container“

Der angekündigte feste Drogenkonsumraum im Kellergeschoss einer Lagerhalle an der Friedrich-Rauers-Straße soll nach jüngsten Aussagen des Senats frühestens im Mai 2024 nutzbar sein. „Wenn dieser Senat bei jeder Gelegenheit öffentlich erklärt, dass er nur eine einzige Immobilie in Bahnhofsnähe für geeignet hält, dann kann es niemanden wundern, dass die Eigentümer das Objekt nicht verkaufen wollen, sie mehr als stattliche 27 Euro Miete pro Quadratmeter verlangen und dieses gleich für eine Mietzeit von mindestens 17 Jahren“, sagt Jens Eckhoff, finanzpolitischer Fraktionssprecher. „Noch ist nichts unterschrieben“, fährt er fort. Doch die eingeplanten Kosten sind gewaltig gestiegen. Sei im Mai 2020 noch von 4,3 Millionen Euro Kosten für Umbau-, Miet- und Betriebskosten für das Gesamtprojekt die Rede gewesen, seien es aktuell bereits 7,4 Millionen Euro, sagt Eckhoff. „Und die Preissteigerungen kommen noch obendrauf.“ Der Finanzpolitiker kommentiert: „Eine Kommune darf sich nicht von Vermietern erpressen lassen. Das ist abstrus.“ Auch die Containerlösung kostet die Stadt weiteren Angaben zufolge eine Million Euro pro Jahr.

„Eine Kommune darf sich nicht erpressen lassen“

Bensch fordert eine Umkehr in der Drogenpolitik. Statt sich auf vor allem einen freien Träger zu verlassen, müsse der Senat das Heft des Handelns in die Hand nehmen und die „Hoheit in der Drogenpolitik zurückgewinnen“. Der CDU-Gesundheitspolitiker bringt eine Rekommunalisierung der Drogenhilfe ins Gespräch. Zunächst einmal aber müsse alles das, was draußen stattfindet, einer Qualitäts- und Wirksamkeitskontrolle unterzogen werden. Gelinge die Umkehr nicht, dann bleibe Bremen weiterhin ein Ort, an dem harte Drogen überall zu haben, aber Plätze zum Ausstieg und wirksame drogenpolitische Maßnahmen rar seien. Aus Sicht von Bensch war die laufende Legislaturperiode für die Drogenpolitik verlorene Zeit.