Windjammerspektakel

Attraktiver Neuzugang für die „Sail 2020“ in Bremerhaven: die „Gloria“, Segelschulschiff und Flaggschiff der kolumbianischen Marine. Foto: HEINO TIETJEN

Bremerhaven – Prächtige Schiffe, Besatzungen aus mehr als 20 Ländern, ein umfangreiches Unterhaltungsprogramm, Musik von Sarah Connor und der Band „Revolverheld“ – das ist die „Sail 2020“, die in einem Jahr startet. Bremerhaven erwartet zu dem Schiffsspektakel etwa 1,2 Millionen Besucher. Rund 250 kleine und große Schiffe werden während des fünftägigen Windjammerfestivals vom 19. bis 23. August 2020 an den Kajen der Seestadt liegen.

Zum zehnten Mal findet das maritime Großereignis statt. Oberbürgermeister Melf Grantz (SPD) freut sich darauf, Segler und Gäste aus nah und fern in der Stadt zu haben, wie er am Montag vor Journalisten betonte. Seit Herbst 2017 bereitet das Veranstaltungsteam die „Sail 2020“ vor. Gerade sind weitere Schiffszusagen ins Haus geflattert. Ganz neu auf der Liste ist die „Gloria“ aus Kolumbien. Das Segelschulschiff hat viele Fans unter den „Sail“-Besuchern, da die Besatzung es versteht, Eindruck zu machen, heißt es bei der Tourismus-Gesellschaft „Erlebnis Bremerhaven“.

Zum zweiten Mal nach 2008 kommt ein Segelschiff aus Uruguay an die Weser, der Dreimastschoner „Capitán Miranda“. Ihm eilt der Ruf voraus, eine feierlustige Besatzung zu haben. „Im Winter entscheiden sich viele Staatsschiffe, wo sie im nächsten Sommer sein werden. Dann erwarten wir weitere Zusagen der attraktiven Großsegler“, betont Katharina Loske. Sie ist bei der „Erlebnis Bremerhaven“ für die Akquisition der Schiffe zuständig. Die Schiffe sind begehrt, Veranstalter müssen Geduld haben.

Auf sechs Bühnen wird es ein umfangreiches Musikprogramm geben. An der Seebäderkaje dürfen sich alle Fans des Deutsch-Rock-Pop auf die Band „Revolverheld“ mit Bremer Wurzeln freuen. Sänger Johannes Strate hat mehrere Jahre im Bremer Viertel gelebt und ist Werder-Fan. „Revolverheld“ spielt am Donnerstag, 20. August 2020. Und die Veranstalter haben noch einen Star aus der Region engagiert: Die aus Wildeshausen stammende Sängerin Sarah Connor tritt am Sonnabend, 22. August 2020, auf. Tickets sind bereits zu haben.

Das Festgelände umfasst wieder die „Havenwelten“ in der City und das Schaufenster Fischereihafen. In beiden Bereichen locken Bühnen und Buden sowie viele kleine und große Segelschiffe.

Einer der Höhepunkte der „Sail“ dürfte am Mittwoch, 19. August 2020, die Einlaufparade sein, die von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier an Bord der „Alexander von Humboldt II“ angeführt wird. Der „Internationalen Seglerumzug“ durch die Innenstadt ist für Freitag, 21. August 2020, angekündigt. Spektakulär soll auch das Höhenfeuerwerk am Sonnabend, 22. August 2020, werden.

Bei der Vermarktung gehen die Organisationen neben den traditionellen Wegen auch neue. Unter anderem wurden mehrere Kurzvideos produziert, in denen „Hein Mück“ Facetten des Windjammertreffens herausstellt. Darsteller ist der Bremer Schauspieler und Moderator Dirk Böhling, den Alexander Seemann als „Fiete“ unterstützt. gn