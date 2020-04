Windjammerfestival „Sail 2020“ fällt im Sommer aus

Bürgermeister bewertet Verhandlungsergebnisse / „Pandemie ist eine große Herausforderung“

+ Ein Stück Normalität in Corona-Zeiten: Ein Binnenschiff steuert die Weserschleuse beim Hastedter Weserwehr an. Foto: ESSER

Bremen - Von Jörg Esser. Auch im Land Bremen bleibt das öffentliche Leben im Standby-Modus. Die geltenden Kontaktbeschränkungen werden zunächst bis zum 3. Mai verlängert, auch die Zwangspause in den Schulen und Kitas. Das Aus für Großveranstaltungen bis mindestens Ende August trifft unter anderem die „Sail 2020“ in Bremerhaven, die vom 19. bis 23. August geplant war. Das Windjammerfestival soll aber möglichst nicht dem Virus zum Opfer fallen. „Eine Verschiebung ins nächste Jahr wäre das allerbeste“, sagte Bremens Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) am Mittwochabend nach den mehrstündigen „konstruktiven und guten“ Gesprächen mit den Ministerpräsidenten und der Bundeskanzlerin.