Offshore-Branche beklagt „Fadenriss“ wegen fehlender politischer Perspektiven

Mit dem Schwerlastkranschiff „Oleg Strashnov“ wird im Offshore-Windpark „Arkona“ vor der Insel Rügen die 4000 Tonnen schwere Umspannplattform montiert. Mit 385 Megawatt wird „Arkona“ der bislang leistungsstärkste Windpark in der deutschen Ostsee. Eon und der norwegische Energiekonzern Statoil investieren rund 1,2 Milliarden Euro in das Projekt.

Bremen - Von Jörg Esser. Die Offshore-Windkraft hat Potenzial. Die Windräder auf hoher See liefern verlässlich Strom – das ganze Jahr über, sagt Andreas Wellbrock, Geschäftsführer des Branchenverbands WAB (Windenergieagentur).

„Die Erfolge werden viel zu wenig gewürdigt.“ So haben die Windparks in Nordsee und Ostsee im Jahr 2017 insgesamt 18,3 Terrawattstunden Strom geliefert, sechs mehr als ein Jahr zuvor. „Das entspricht der Leistung von fünf Atomkraftwerken“, ergänzt Umweltsenator Joachim Lohse (Grüne).

Doch es läuft nicht rund in der Branche. Es fehlt an Rückenwind. An politischem Rückenwind aus Berlin. „Die Bundesregierung macht viel zu wenig“, sagt Jens Assheuer, stellvertretender WAB-Vorstandsvorsitzender. Und was sie macht, macht sie aus Sicht der Windkraftindustrie vor allem falsch. „Die Branche hat politisch turbulente Jahre durchlitten“, sagt Lohse und verweist auf den rot-schwarzen Zickzack-Kurs. Wellbrock ergänzt: „Die Unternehmen brauchen Perspektiven.“

Berlin müsse verlässlichen Pfad vorgeben

Und Stabilität. Es dürfe nicht jedes Jahr wieder mit Strompreisbremsen und so weiter an Ausbauzielen, Einspeisevergütungen und Gesetzen geschraubt werden, sagt der Umweltsenator. Berlin müsse einen verlässlichen Pfad vorgeben, der auch mal zehn bis 15 Jahre eingehalten werde. Wellbrock schraubt seine Ansprüche noch viel höher. Er wünscht sich „Politik aus einem Guss“ und „ganzheitliches Denken“.

Der Bund hat seine Ausbauziele zuletzt nach unten korrigiert. Bis zum Jahr 2020 sollen 6 500 Megawatt Leistung auf hoher See installiert sein, bis 2030 dann 15 000 Megawatt. Ende 2017 drehten sich 1 169 Windräder auf hoher See, 997 in der Nordsee und 172 in der Ostsee. Die verfügten über eine Gesamtleistung von 5 387 Megawatt, davon 4 695 in der Nordsee. Im Jahr 2018 sollen weitere 800 Megawatt installiert werden.

Ruf nach Investitionen

Aus Sicht der WAB und des Senators jedenfalls sollten die Ausbauziele wieder hinaufgesetzt werden. Lohse: „Um das Ziel von 65 Prozent erneuerbarer Energien im Stromsektor zu erreichen, ist eine Erhöhung notwendig.“ Assheuer sekundiert: „Wir brauchen Investitionen.“ In Netze, in Windparks. „Die Offshore-Windkraft ist der Nukleus der Energiewende“, sagt Wellbrock. Er spricht von einem „generationsübergreifenden und epochalen Projekt“.

Noch gilt Deutschland als „Leuchtturm der Energiewende und der Offshore-Industrie“, sagt Wellbrock. so setzt Taiwan auf deutsches Knowhow. So schickt Somalia eine Delegation zum Branchentreff „Windforce“ am 15. und 16. Mai in Bremerhaven. Doch die deutsche Offshore-Branche registriert längst einen „Fadenriss“ – laut Wellbrock vor allem wegen der Stop&Go-Politik des Bundes.

„Wir sind kurz vor der Delle“, sagt der WAB-Geschäftsführer. Die Durststrecke der Brance erwartet er für die Jahre 2020 und 2021. Ein Blick auf die Jobbilanz zeigt den Abwärtstrend. So zählte die Offshore-Industrie laut Lohse in Bremen und Bremerhaven in der Spitze mehr als 4 000 Arbeitsplätze. Derzeit sind es noch 1 500.

Großbritannien und Dänemark haben Deutschland auf dem Offshore-Markt längst überholt, heißt es. Europaweit seien 15,5 Gigawatt Offshore Leistung errichtet. „Das weltweit größte Wasserwerk hat 22 Gigawatt“, sagt Assheuer.

230 Teilnehmer aus zehn Ländern

Zur 14. Auflage des Branchentreffs „Windforce“ erwartet die Windenergieagentur (WAB) 230 Teilnehmer aus zehn Ländern am 15. und 16. Mai in Bremerhaven. Die „Windforce“ sei immer ein Spiegelbild der aktuellen Entwicklung, sagt WAB-Geschäftsführer Andreas Wellbrock. „Daher kombinieren wir in diesem Jahr Altbewährtes mit neuen Elementen.“

Das Konferenzprogramm wurde auf zwei Tage gestrafft. Es geht um internationale Perspektiven und Innovationsfelder. Die „Windforce“ blickt auch in die Zukunft. So werden die Themenfelder Sektorenkopplung, Speichertechnologien und Direktvermarktung von Windstrom thematisiert. Die WAB zählt derzeit rund 300 Mitglieder – vom Mittelständler bis zu Energieversorgern und Windparkbetreibern, „Wir decken die gesamte Wertschöpfungskette ab“, sagt Wellbrock.