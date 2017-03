Wilhelm-Kaisen-Brücke: Bauarbeiten für Strom und Kanal

Bremen - Wer zur Zeit aus dem Umland in die Bremer City will, braucht ein wenig Geduld. Denn neben der Baustelle auf der A1, die bis in den späten Abend Staus verursacht und auch die Abbieger nach Hemelingen aufhält, ist das Einfallstor über die Wilhelm-Kaisen-Brücke komplett gesperrt.

Am Franziuseck (Foto) hat Hansewasser die Straße aufgerissen und erneuert den Kanal, an der Tiefer (stadteinwärts) befindet sich ein tiefes Loch. Hier wird eine „dicke Stromleitung“ für den Neubau von Kühne & Nagel gelegt, wie ein Sprecher des Amtes für Straßen und Verkehr sagt. Stadteinwärts ist die Brücke daher bis voraussichtlich 24. März für den motorisierten Verkehr gesperrt. Die Umleitung führt über Osterstraße, Langemarckstraße und Bürgermeister-Smidt-Brücke. Stadtauswärts herrscht freie Fahrt, zumindest außerhalb der Hauptverkehrszeiten. . .

Damit die Brücke als eine der Hauptverkehrsadern nicht mehrfach hintereinander gesperrt werden muss, wurden die Bauarbeiten koordiniert. Für Radfahrer und Fußgänger ist die Brücke frei.