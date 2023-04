Wilde Fahrten mit neuen Effekten auf der Bremer Osterwiese

Eine Stippvisite an einem verregneten Tag

+ © Kowalewski Blickfang mit abenteuerlichem Flair: Mit vielfältigen Bewegungen überzeugt das Fahrgeschäft „Escape“. © Kowalewski

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Martin Kowalewski schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Die Osterwiese läuft. An den ersten beiden Tagen trübte das regnerische Wetter die Rummelfreuden. Doch die Besucher ließen sich den Spaß offensichtlich nicht nehmen.

Bremen – Vergnügtes Kreischen, schnelle Drehungen. Schon kurz nach Öffnung der Osterwiese ist am Sonnabend einiges los beim Fahrgeschäft „Escape“ der Familie Köhrmann aus Nienburg, das auch mit seiner optischen Gestaltung ein Blickfang ist. Es ist ein regnerischer Volksfesttag. Doch die Besucher lassen sich die Freude nicht durch das Wetter vermiesen.

Das Karussell „Escape“, noch nicht einmal ein Jahr alt, steht nie lange still. Viele junge Leute sitzen in den Gondeln. Es bietet eine Fahrt voll wohligem Kribbeln in der Magengegend. Auf einer großen, runden Drehplattform sind Gondelkreuze montiert. Zu Fahrtbeginn geht es mit den Gondeln aufwärts. Dann machen sie vielfältige Bewegungen mit. Die große Fläche dreht sich, die Gondelkreuze drehen in oder entgegen der Fahrbahnrichtung. Nach Lösung der Bremsen schwingen die Gondeln frei – eine wilde Fahrt beginnt.

Felix Köhrmann (22), in der fünften Generation Schausteller, führt am Steuerpult Regie. Auch löst er zum Ende der Fahrt einen Nebel aus, der sich aufgrund des feuchten Wetters gut über der Drehfläche hält. Der Nebel kommt aus der Mitte der großen Rundfläche. Bei der thematische Gestaltung des Karussells geht es um die Geschichte eines Forscherteams, das 1928 aufbricht, um den „Feuervogel“ zu finden. Dessen Name ist hoch über dem „Escape“-Schild zu sehen, quasi aus einer Höhle kommend.

+ „Bauer Mike“ ist Symbolfigur des Laufgeschäfts „Die verrückte Farm“ von Walter Adriano Hortz (l.). © Kowalewski

Das Forscherteam und der „Feuervogel“

Die rasante Fahrt presst die Besucher mit der Geschwindigkeit einer vierfachen Erdbeschleunigung in die Sitze (4G) des Fahrgeschäfts „High Impress“, das von der Form her an eine riesige Bratpfanne erinnert. Auch hier drehen sich Gondeln an Drehpunkten auf einer Kreisfläche. Dabei blicken die Fahrgäste auf den jeweiligen Drehpunkt, der sich auf einer runden, sich drehenden Fläche befindet. Doch das ist nicht alles. Die große Rundfläche befindet sich an einem Arm – daher der Eindruck einer Bratpfanne. Die Gondel wird in die Höhe angewinkelt und kommt als Ganze in eine weitere Kreisbewegung. Auch hier wird Nebel eingesetzt. Wer statt schnellen Drehungen und gehörigen Fliehkräften einen Spaziergang der besonderen Art machen will, ist im Laufgeschäft „Die verrückte Farm“ gut aufgehoben. Während des Gangs durch das Geschäft sollte man sich Zeit lassen, denn es ist viel Witziges zu sehen. Natürlich dabei: Tiere, die wie ein sich ein gekonnt positionierendes Model gemalt sind. Der Spaziergang wird durch eine ganze Menge Hindernisse zu einer munteren Herausforderung. Dabei liegen Rollen auf dem Weg. Auch geht es über ein Gitter, durch das hindurch drei kleine Fontänen in die Höhe sprudeln. Da sollte man aufpassen, sonst könnte die Hose schon etwas nass werden.

Schausteller Walter Adriano Hortz aus Krempe bei Heide in Schleswig-Holstein hat das Geschäft im vergangenen Jahr übernommen und renoviert und neue Effekte und Spiele eingerichtet. Ihm ist wichtig, dem Besucher Gelegenheit zu geben, selbst Entscheidungen beim Gang durch das Laufgeschäft zu treffen. Teilweise sind verschiedene Wege möglich. Eine – nicht zwingend zu überquerende – Drehscheibe über der auch noch Box-Säcke hängen muss etwa vom Besucher in Bewegung gesetzt werden, der so auch entscheiden kann, wie stark sie sich dreht. Gegen Ende ist auch eine Partie auf der Rutsche drin.

+ Gewaltige Fliehkärte: Die Fahrt mit dem „High Impress“ ist rasant. Und auch Nebel steigt auf. © Kowalewski

Eine gewaltig schnelle Bratpfanne

Viel los ist auch an den Buden. Kinder werden beim Dosenwerfen gerne mal auf den Tresen gehoben. Gemütlichkeit auch bei zuweilen mäßigem Wetter bieten die Schankgeschäfte. Der Besuch am Sonnabend sei eher schwach gewesen, weil es den ganzen Tag geregnet habe, sagt Susanne Keuneke vom Verband der Bremer Schausteller und Marktkaufleute. Dafür war aber der Freitag wohl sehr gut besucht. „Man hat gemerkt, die Leute wollen wieder raus“, sagt sie. Rudolf Robrahn vom Bremer Schaustellerverband hat sogar Zahlen parat. Am Freitag sollen trotz ebefnalls schlechten Wetters mehr als 20 000 Besucher auf der Bürgerweide gewesen sein, 5 000 mehr als im Vorjahr.

Die Osterwiese läuft bis zum 16. April. Geöffnet ist das Frühlings-Volksfest täglich von 14 bis 23 Uhr. Am Karfreitag, 7. April, ist geschlossen.