Wiederholungstäter verhaftet

Bremen - Am Donnerstagabend stellten Polizisten im Rahmen der Maßnahmen zur Bekämpfung des Wohnungseinbruchdiebstahls in Bremen einen polizeilich bekannten Intensivtäter, der kurz zuvor einen Einbruch begangen hatte. Gegen den Mann wurde Haftbefehl erlassen.

Gegen 22.50 Uhr kam ein 28 und 30 Jahre altes Brüderpaar den Polizisten in der Bremer City entgegen. Beide hielten jeweils eine gefüllte Plastiktüte in der Hand. Als die Männer die Polizisten sahen, drehten sie sich schnell um und gingen in ein nahegelegenes Lokal.

Die Einsatzkräfte folgten den beiden und stellten fest, dass es sich bei dem Älteren um einen polizeilich bekannten Intensivtäter handelte. Bei der anschließenden Personenüberprüfung erkannten die Polizisten diverse Schmuckgegenstände und Elektronikartikel in den Plastiktüten.

Zunächst gaben die Brüder an, dass es sich um Eigentum der Mutter handelte, welches sie verkaufen wollten. Ein aufgefundenes Navigationsgerät konnte allerdings einer Wohnung in Bremen-Hemelingen zugeordnet werden, in der erst kurz zuvor eingebrochen wurde.

Darüber hinaus erzählte der Jüngere von beiden, dass sein Bruder zu Hause weiteres Diebesgut habe. Damit konfrontiert legte der 30-Jährige ein ausführliches Geständnis ab. Bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung des Intensivtäters beschlagnahmten die Einsatzkräfte weitere gestohlene Gegenstände sowie einen Bolzenschneider.

Rubriklistenbild: © dpa