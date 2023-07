Weltmeister: Bremer Robo-Cup-Team ist unschlagbar

Von: Elisabeth Gnuschke

Unschlagbar war das Bremer Team „B-Human“ (rote Trikots) in Bordeaux. Die Bremer gewannen am Sonntag zum zehnten Mal die Robo-Cup-Weltmeisterschaft. Die kleinen Roboter schossen insgesamt 76 Tore und kassierten nicht einen einzigen Gegentreffer. © Ayleen Luehrsen

Riesige Freude an der Uni und beim DFKI in Bremen: Das Team „B-Human“ (Ihr wisst schon, die Roboter, die Fußball spielen) sind wieder Weltmeister im Robo-Cup geworden.

Bremen – Sie sind einfach nicht zu schlagen, die kleinen Roboter mit den roten Trikots. Zum zehnten Mal hat das Team „B-Human“ von Uni Bremen und dem Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz (DFKI) Bremen am Sonntag die Robo-Cup-Weltmeisterschaft gewonnen. Die beeindruckende Bilanz der Fußballer mit ganz viel Technik im Körper: Sie schossen 76 Tore und kassierten nicht einen einzigen Gegentreffer.

Kein Wunder, dass der Jubel beim Team am Wochenende riesig war. Der Robo-Cup ist der weltweit größte Wettbewerb für intelligente Robotik. Nachdem „B-Human“ im Frühjahr bereits die „German Open“ in Hamburg dominiert hatte, unterstrich das Team seine unangefochtene Spitzenposition in der „Standard Platform League“ (SPL) bei der WM im französischen Bordeaux, teilte eine DFKI-Sprecherin am Dienstag mit.

Robo-Cup-WM: Bremer Team „B-Human“ ist haushoch überlegen

Deutlicher als jemals zuvor, so die Sprecherin, konnte „B-Human“ in Bordeaux seinen Titel aus dem Vorjahr verteidigen. Das Finale gegen die „HTWK Robots“ aus Leipzig gewannen die Bremer klar mit 9:0 – das kann sich sehen lassen.

Insgesamt erzielten die Roboter-Fußballer, hinter denen ein Team aus KI-Experten steht, 76 Tore in acht Spielen. Der Torwart war nicht zu überwinden und kassierte keinen Gegentreffer. Dabei wurden fünf der acht Spiele wegen der sogenannten „Mercy Rule“, die bei einer Tordifferenz von 10:0 greift, vorzeitig beendet. Ohne Gnade hätte es also für die Gegner noch weitaus schlimmer kommen können. Die Sprecherin: „Mit diesem herausragenden Ergebnis ist ,B-Human’ die mit Abstand erfolgreichste Mannschaft in der SPL des ,Robo-Cups’.“

Jubel des Teams „B-Human“ von Uni und DFKI nach dem Gewinn der Robo-Cup-Weltmeisterschaft. Die Bremer waren schlicht unschlagbar. © Sophie Gocht

„Standard Platform League“, was ist das? Nun, in der SPL spielen alle Teams mit dem gleichen Robotermodell, dem humanoiden NAO der Firma Softbank Robotics, aber mit unterschiedlicher Software. Die Liga teilt sich in zwei Sub-Ligen, den „Champions Cup“, in dem „B-Human“ antritt, und das „Challenge Shield“, was in etwa der ersten und zweiten Bundesliga entspricht. Nach Abschluss der Wettbewerbe stellen die Bremer ihre Algorithmen offen („Open Source“) zur Verfügung, so dass auch andere Mannschaften davon profitieren können. Die drei besten Teams im „Challenge Shield“, „Robo-Eireann“ aus Irland, die „R-Zwei Kickers“ aus Kaiserslautern und die „Badger Bots“ aus den USA, verwendeten bei der WM in Bordeaux allesamt die von „B-Human“ in den vergangenen zwei Jahren veröffentlichte Software.

Zum zehnten Mal Weltmeister im Robo-Cup: Was ist das Erfolgsrezept der Bremer?

Was ist das Erfolgsrezept der Bremer? „Es ist das Ergebnis der Überlegenheit in zahlreichen Forschungsbereichen“, so die Sprecherin. So hatten die „B-Human“-Roboter den Angaben zufolge keinerlei Schwierigkeiten, unter dem Einfluss von sich verändernden Lichtbedingungen zu agieren, etwa beim Spielen in der Nähe von Fenstern. „Die Bremer NAOs kennen ihre genaue Position auf dem Feld, was ein präzises Passspiel ermöglicht, zu dem in dieser Form kein anderes Team der Liga fähig ist“, heißt es stolz von DFKI und Uni. Zudem würden sie andere Spieler genau genug erkennen, um zwischen ihnen hindurchzuschießen oder sich an ihnen vorbeizuschlängeln.

Auch standfester sind die Bremer Roboter-Fußballer – sie fallen schlicht seltener um als die NAOs der Konkurrenz, „da ihre Laufbewegungen viele Berührungen mit anderen Robotern ausgleichen können“. Nicht zuletzt seien sie in der Lage, in vielen Situationen aus dem Laufen heraus präzise zu schießen, was die meisten Pässe überhaupt erst möglich mache.

Aktuell setzt sich „B-Human“ aus 13 Studenten der Uni Bremen und einem ehemaligen Studenten zusammen. Betreut werden sie von den Wissenschaftlern Dr. Thomas Röfer vom DFKI-Forschungsbereich „Cyber-Physical Systems“, der von Prof. Dr. Rolf Drechsler geleitet wird, sowie Dr. Tim Laue und Arne Hasselbring aus der Arbeitsgruppe „Multisensorische Interaktive Systeme“ von Prof. Dr. Udo Frese an der Uni. Die Firma Contact Software, Anbieter von Lösungen für den Produktprozess und die digitale Transformation, ist seit 2017 Hauptsponsor des Teams.

Roboter-Fußball: Mehr als gewinnen - Studenten entwickeln Software

Bislang haben die Bremer zehnmal die Weltmeisterschaft sowie 13 regionale Meisterschaften gewonnen. Doch bei „B-Human“ geht es um mehr: Als Projektstudium an der Uni Bremen führt es Studenten an die Entwicklung von Software heran und ermöglicht ihnen, sich über mehrere Semester intensiv mit Fragen rund um den Roboter-Fußball zu beschäftigen, heißt es.

Aus den Arbeiten zu den NAO-Laufbewegungen sind wissenschaftliche Publikationen hervorgegangen. Diese präsentierten die Teammitglieder Philip Reichenberg, Thomas Röfer, Jan Fiedler und Tim Laue beim Robo-Cup-Symposium. Übrigens, „B-Human“ dominierte auch die „Technical Challenges“, dabei geht es um das Ausloten möglicher Regeländerungen. Ziel: Bis zum Jahr 2050 soll ein Team humanoider Roboter in der Lage sein, nach Fifa-Regeln gegen den amtierenden menschlichen Fußballweltmeister zu gewinnen. Unter anderem ging es um das Erkennen von Schiedsrichtergesten sowie Tor nach Doppelpass. Die Bremer schafften 74,5 von 75 Punkten.