Wieder Tumulte in Bremer Kino: Polizei beendet alle Vorstellungen

Von: Fabian Raddatz

Erneut ist es im Cinespace in der Bremer Waterfront zu Krawallen gekommen. Leute bewarfen sich mit Popcorn und Nachos. Die Polizei musste anrücken.

Bremen – Wieder ist in Bremen eine Kino-Vorstellung eskaliert: Nachdem bereits ein Streit um Kinoplätze am Freitagabend für einen Großeinsatz der Polizei sorgte, gerieten auch am Samstagabend mehrere Jugendliche im Cinespace-Kino in der Bremer Waterfront aneinander.

Die Polizei musste erneut mit einem Großaufgebot anrücken. © Jan Woitas/dpa/Symbolbild

Laut Polizei hatten sich mehrere Personen gegenseitig mit Nachos und Popcorn beworfen, daraufhin kam es zu Rangeleien und Tumulten, die sich vom Kinosaal auch nach außen verlagerten. Die Polizei rückte wieder einmal mit einem Großaufgebot an, um die Lage zu beruhigen.

Verletzte gab es aktuellen Informationen zufolge nicht. Allerdings wurden an diesem Abend alle Kinovorstellungen beendet. Ein Video auf dem Videodienst TikTok soll die Auseinandersetzungen in der Bremer Waterfront zeigen.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen.