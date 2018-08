Wieder im Ranking: Auszeichnung fürs Park Hotel

„Hornstein Ranking“

+ © Koch/Dorint Maxime Simon (l.), Verkaufsleiter bei Laurent-Perrier, überreicht Park-Hotel-Direktor Karsten Kenneweg die „Hornstein-Ranking“-Urkunde. © Koch/Dorint

Bremen - Von Thomas Kuzaj. Der Name klingt ein bisschen dröge, sorgt bei Hoteliers aber für leuchtende Augen. Vorausgesetzt, man kommt an prominenter Stelle vor im „Hornstein-Ranking“. Dem Dorint Park Hotel im Bürgerpark ist genau das gelungen. Zum wiederholten Mal erreichte das Haus eine Top-Platzierung in der werbewirksamen Rangliste.