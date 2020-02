Wieder im Fokus

SERIE „VERSCHWUNDEN“ Die Drogerie von Hermann Zinke

+ Das Giebelhaus Faulenstraße 17 im Jahr 2012 – noch mit der Drogerie Zinke. Foto: KUZAJ

Bremen - Von Thomas Kuzaj. Es war eine feste Adresse, ein Fixpunkt des bremischen Fachhandels – die Drogerie Zinke an der Faulenstraße 17. Sie ist mittlerweile verschwunden, die Drogerie, und damit heute Thema unserer Serie. Das Giebelhaus aber, in dem die Drogerie zu finden war, steht noch. Es ist gerade wieder in den stadtplanerischen Fokus gerückt.