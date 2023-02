Wiebke Rohloff spielt an der Komödie Bremen „Tratsch im Treppenhaus“

Von: Thomas Kuzaj

„Ich liebe die Bühne!“ Die Schauspielerin und Sängerin Wiebke Rohloff beim Gespräch im Foyer der Komödie Bremen (Packhaus, Schnoor). © Kuzaj

Bremen – Der Nachbarschaftsstreit ist ein Klassiker vor deutschen Gerichten. Mit großem Ernst ausgetragen, stecken diese Auseinandersetzung doch oft voller Komik – besonders für Außenstehende und vor allem, wenn sich Klatsch und Tratsch hinzugesellen. Diese Zutaten haben den Schwank „Tratsch im Treppenhaus“ zu einem Komödien-Dauerbrenner von zeitloser Attraktivität gemacht. Jetzt kommt das Lustspiel in der Komödie Bremen im Packhaustheater (Schnoor) heraus.

Mittendrin im Treppenhaus-Trubel: Wiebke Rohloff, Schauspielerin. Eigentlich stammt sie aus Franken, ist aber seit Jahren im Norden zu Haus – Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg zählen zu den Stationen. Ihr Repertoire ist weit gefächert, „vom Kindertheater bis zum Klassiker“. Nun spielt Wiebke Rohloff, geboren 1982, zum ersten Mal in Bremen. Die Region aber kennt sie bereits: „Meine Schwiegereltern leben in Seckenhausen.“

Und es gefällt ihr in Bremen – nicht zuletzt auch wegen der Arbeit. „Wir haben eine gute Atmosphäre im Team“, sagt Rohloff. Das sei auch wichtig, denn: „Nur dann kann alles so schön erblühen.“ Was das erblühen soll, stammt aus den 60er Jahren. „Tratsch im Treppenhaus“ – im plattdeutschen Original: „Sluderkraam in’t Treppenhus“ – gilt als Klassiker des Ohnsorg-Repertoires; es hat gleich mehrere Fernsehinszenierungen des 1960 in Flensburg uraufgeführten Lustspiels von Jens Exler (1914 bis 1987) gegeben. Auch das Bremer Waldau-Theater hat das Stück einst verschiedentlich gespielt. Ein Stück, das an eine Schnittstelle des nachbarschaftlichen Mit- und Gegeneinanders führt, in ein Treppenhaus eben.

Im Treppenhaus lauert die neugierige Frau Boldt

Auf der Schnoor-Bühne sind es die Bewohner des Mietshauses des Bremer Metzgermeisters Tramsen, die das recht zweifelhafte Vergnügen haben, in direkter Nähe zu einer gewissen Meta Boldt zu leben. Denn die neugierige Frau Boldt wacht mit Argusaugen über das Geschehen vor und hinter den Türen des Treppenhauses. Nicht genehmigte Untermieter, laute Musik und allerlei Liebeleien sorgen dafür, dass Frau Boldt zu Hochform aufläuft – und die Hausgemeinschaft an den Rand eines Nervenzusammenbruchs treibt. . . Premiere: Donnerstag, 2. März, 20 Uhr. Weitere Vorstellungen folgen anschließend bis zum 15. April. Kartenpreis nach Angaben eines Theatersprechers: 32,50 Euro.

Hinter jeder Tür öffnen sich Abgründe: Das Ensemble des Stücks „Tratsch im Treppenhaus“ in der Komödie Bremen im Packhaustheater. © Linus Klose

In der Regie von Oliver Geilhardt spielen Nicki Burton, Andreas Eckel, Martina Flügge, Andre Grave und Marcus Rudolph. Und eben Wiebke Rohloff. Die Komödie Bremen kündigt eine „frisch renovierte Fassung“ des Lustspiels an. Bleibt es in den 60ern zu Haus oder rückt es in die Gegenwart? „Es wird zeitneutral gelassen“, so Rohloff. Eine Verlegung in die Gegenwart würde aufgrund der Figuren und ihrer Eigenschaften so nicht funktionieren – eine reine Retro-Geschichte soll es aber auch nicht sein. Also bleibt die Zeitfrage in der Schwebe. Die im Stück behandelten Konflikte sind in gewisser Weise zeitlos. Und eben: komisch. Ein „beschwingter Abend“ soll es für das Publikum werden, sagt Wiebke Rohloff. „Man soll die eigenen Macken und die der Nachbarn wiedererkennen können.“ Spielt das Ohnsorg-Vorbild dabei eine Rolle, legen die bekannten Fernsehinszenierungen Bilder fest? „Nein, das vergisst man ganz schnell“, antwortet Rohloff. „Weil man ja mit den Kollegen spielt.“ Und: „Ich denke nicht an Ohnsorg. Wir machen unsere Fassung.“

Und wie ist das so mit dem Tratsch – nicht im Treppenhaus, sondern hinter der Bühne? In Theater wird so viel getratscht, heißt es doch zuweilen. Stimmt das? „Kommt aufs Theater an“, sagt Wiebke Rohloff. Aber es sei auch „nicht schlimmer als in manchem Büro“. Und sie selbst, tratscht sie gern. „Nee“, antwortet die Schauspielerin schnell und spontan. „Weder meine Rolle – sie respektiert die Privatsphäre der anderen Figuren – noch ich privat.“