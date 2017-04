„Wie im Versuchslabor“

Bremen - Von Viviane Reineking. Nicht zuletzt die aktuellen Ereignisse wie der Sprengstoffanschlag auf den Mannschaftsbus von Borussia Dortmund am Dienstagabend rückten das Sicherheitskonzept für die großen Märkte in Bremen, darunter die Osterwiese, beim traditionellen Schausteller-Frühschoppen der Arbeitsgemeinschaft Selbständige in der SPD am Mittwochmorgen noch einmal in den Mittelpunkt.

Kai Ditzel mahnte die Schausteller, sensibel und wachsam zu sein. „Wir brauchen auch Ihre Augen“, so der zuständige Polizeiführer, „gehen Sie um Ihren Wagen herum, schauen Sie in die Mülltonnen“. Er sagte aber auch: „Wir haben entschieden, die ,Kirche im Dorf zu lassen‘.“ Eine Zufahrt, über die etwa ein Lkw das Festgelände mit Geschwindigkeit erreichen könne, sei mit Pollern gesichert, an anderen Zuwegen könnten Sicherheitskräfte im Notfall warnen. Derzeit gebe es aber keine Anhaltspunkte dafür, dass die Osterwiese in irgendeiner Weise betroffen sein werde.

Zu vermelden hatte Ditzel bislang indes zwei Vorkommnisse von sexueller Belästigung auf der Osterwiese. Die Täter konnten den Angaben zufolge sofort festgenommen werden und erhielten Platzverweise für das Volksfest.

Neben Ditzel zum Schoppengespräch im „Riverboat“ gekommen waren außerdem Wirtschaftsstaatsrat Ekkehart Siering, Andreas Kottisch aus der SPD-Bürgerschaftsfraktion, ihr innenpolitischer Sprecher Sükrü Senkal, die frühere Stadtamt-Leiterin und jetzige Abteilungsleiterin Gewerbe- und Marktangelegenheiten im Wirtschaftsressort, Marita Wessel-Niepel, sowie Andreas Heyer, Chef der Wirtschaftsförderung Bremen (WFB).

Sie mussten einmal mehr mit den Schaustellern über deren Unmut über die neue Zuständigkeit für die Bremer Volksfeste diskutieren: Die wurde im Zuge der Auflösung des Stadtamtes mit Beginn des Monats April vom Stadtamt auf das Wirtschaftsressort übertragen. „Verwirrt“ und skeptisch zeigten sich die Vertreter der Bremer Schaustellerverbände.

Die befürchten eine zunehmende Kommerzialisierung und Privatisierung der Volksfeste. Rudi Robrahn, Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Bremer Märkte: „Jede Art der organisatorischen Veränderung ist ein Experimentieren. Ich komme mir vor wie im Versuchslabor.“ Damit wiederholte er seinen Vorwurf aus dem vergangenen Herbst. Applaus der Schausteller. Die Vergabe müsse in öffentlicher Hand bleiben, forderten sie. Siering betonte, dass man die Osterwiese als Familienfest erhalten und weiterentwickeln wolle. „Wir planen keine Revolution, wir haben ein gemeinsames Ziel.“

Gedanken machen müsse man sich allerdings, wie Weihnachtsmarkt und „Schlachte-Zauber“ stärker zusammengeführt werden könnten. Wolfgang Ahrens, Vorsitzender des Bremer Schaustellerverbandes, warnte vor einem „riesengroßen Einheitsbrei“, wenn versucht würde, beide Märkte inhaltlich aneinander anzupassen. „Sie leben davon, dass sie so unterschiedlich sind.“

Gesprächsbereitschaft signalisierte Siering beim Thema Freimarkt-Verlängerung: Weil der Reformationstag 2017 als bundesweiter Feiertag auf einen Dienstag fällt, wollen die Schausteller zwei Tage länger auf der Bürgerweide verweilen. Dort aber wird es eng, denn bereits drei Tage später starten die Messen „Fisch & Feines“, „Reiselust“ und „Caravan“.