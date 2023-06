Wie Online-Plattformen die Bremer Musikszene sichtbar machen

Von: Thomas Kuzaj

Der Bremer Jazz-Pianist und Komponist Conrad Schwenke, Initiator der Musikplattform „Stadtlauscher“. © Hieronymus Caspar Rönneper

Bremen – Erst Corona, dann Krieg – auch für Musiker ist die Lage nicht leichter geworden. Für Fans ist es ähnlich. Wer macht was – und wann und wo? Für mehr Übersicht über die regionale Musikszene, für mehr Infos über Auftritte und Bands, für größere Sichtbarkeit überhaupt sorgen themenbezogene Internetseiten und Web-Plattformen. In Bremen gibt es jetzt gleich zwei lokale Musik-Websites. Sie zeigen an, wo die Musik spielt.

„Bremen ist eine Musikstadt, die eine große Vielfalt bietet“, sagt der Jazz-Pianist und Komponist Conrad Schwenke (33) aus der Bremer Neustadt, der die Musikplattform „Stadtlauscher“ gegründet und aufgebaut hat. Zu finden ist sie unter dieser Adresse. „Hand in Hand mit Publikum, Szene und Branche bilden wir ein Netzwerk für Musikliebende und wollen diesen eine gemeinsame Stimme geben“, heißt es dort.

Gemeinsam mit freiberuflichen Musikern hatte Schwenke schon vor Corona – 2017 – ein erstes Musik-Portal eingerichtet. Mit der Unterstützung ehrenamtlicher Kräfte aus Kulturmanagement, Web-Entwicklung und Design wurde 2019 „Stadtlauscher“ daraus. Für einen weiteren Schub sorgte im vergangenen Jahr eine Förderzusage der „Initiative Musik“. Das ist die zentrale Fördereinrichtung der Bundesregierung und der Musikbranche für die deutsche Musikwirtschaft. Auf „Stadtlauscher“ werden Konzerte angekündigt und Locations vorgestellt – wie beispielsweise das „Irgendwo“ in der Nähe des Bremer Flughafens.

Infos zu Bremer Musikern, Labels und Studios

Musiker aus verschiedenen Stadtteilen bieten Unterricht an, das Spektrum reicht von Schlagzeug über Gesang bis Cello. „Unser Ziel ist es, für jeden Bremer Stadtteil und pro Instrument mindestens einen Anbieter zu nennen“, sagt Schwenke. Infos zu Bremer Labels finden sich ebenso wie Kontakte zu Klavierbaumeistern, Geigenbauern, Flötenspezialisten. Studios sind ebenfalls dabei, auch aus dem Umland (wie Studio Hire in Ottersberg).

Und nicht zuletzt sind bei „Stadtlauscher“ etwa 500 Musiker und Bands aus Bremen und dem Umland zu finden – in einem Band- und Ensembleregister, das Schwenke jetzt neu online gestellt hat. Big Bands und Kirchenmusiker, Rapper und Punk-Rocker, Singer-Songwriter und Shanty-Chöre – hier sind sie alle dabei, es gibt Kurzporträts und Kontakt-Infos. „Eine Erweiterung des Bandregisters in Kombination mit Musik-Spielorten ist Basis für den geplanten Konzertkalender von ,Stadtlauscher‘, der 2024 veröffentlicht werden soll“, heißt es. Musiker seien „herzlich eingeladen, sich hier zu integrieren“. „Der Eintrag ist leicht gemacht und kostenfrei“, heißt es bei „Stadtlauscher“ weiter.

Oldenburger Gitarrist baut Magazin auf

Vielfalt der Szene: Blick in das Online-Magazin „Bandliste Bremen“. © Screenshot

Eine Bremer Bandliste mit Kontaktangaben und Musik-Links, die hat auch der Oldenburger Gitarrist Markus Schaedel aufgebaut. Hier lagen die Anfänge bei einer Bandliste für Oldenburg auf Facebook. Dann kam Bremen, die Sache wuchs zur Website. „Das Magazin startete damals als reine örtliche Bandliste – eher aus der Not heraus, zwecks mangelnder Übersicht über die lokale Szene im Internet – und versucht heute die Geschehnisse der Szene, vor allem musikalisch-kritisch im Blick zu behalten, ebenso die Veränderungen für den Musiker durch die Pandemie und die musikwirtschaftlichen Entwicklungen“, so der Initiator.

Konzertberichte, Podcasts und Interviews sind unter dieser Adresse zu finden. Es gibt Konzerthinweise, Videos, Playlists – und eben die Bandliste: Solokünstler und Bands verschiedener Richtungen von Alternative und Jazz über Metal und Electro bis zu Rock und Country.

Beide Plattformen. „Stadtlauscher“ und „Bandliste Bremen“, führen vor Augen (und Ohren!), was die Hansestadt und das Umland zu bieten haben in Sachen Musik – sie stehen für den Klang der Region.