Beliebtes Spektakel: Eiswettprobe am Dreikönigstag

„Wie gewohnt“

+ © dpa Trockenen Fußes über die Weser kommt der Eiswettschneider stets nur mit Tricks. Zum Beispiel an Bord eines Boots der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger. Auf die Hilfe der Seenotretter kann er sich Jahr für Jahr verlassen. © dpa

Bremen – Von Thomas Kuzaj. „Die Eiswettprobe am Punkendeich läuft wie gewohnt ab und beginnt pünktlich um 12 Uhr.“ So weit, so klar. Eiswettpräsident Dr. Patrick Wendisch spricht, man ahnt‘s, vom alljährlichen Spektakel am Dreikönigstag, am Sonntag, 6. Januar, also.