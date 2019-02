„Wie eine Belohnung“: Aljona Savchenko und Bruno Massot bei „Holiday on Ice“

Die Olympiasieger im Eiskunst-Paarlauf, Aljona Savchenko und Bruno Massot, treten bei der Bremer Premiere von „Holiday on Ice“ am 20. Februar in der Stadthalle auf.

Bremen - Von Martin Kowalewski. Sie holten die Goldmedaille für Deutschland, mit ihrer Olympia-Kür im Paarlauf auf dem Eis stellten sie einen Weltrekord auf: Aljona Savchenko (35) und Bruno Massot (30). Die Einskunstläufer wirken am Mittwoch, 20. Februar, 19 Uhr, an der Bremer Premiere des Programms „Showtime“ von „Holiday on Ice“ in der Stadthalle (ÖVB-Arena) mit. Im Interview erzählen sie vom frühen Traum, Teil der Show zu sein, ihren zwei Auftritten bei der Premiere und ihrer Arbeit mit jungen Talenten.

Sie treten als das Highlight bei der 75-Jahre-Jubiläumstour von „Holiday on Ice“ auf. Ist das etwas, wovon Sie früher geträumt haben?

Massot: Ich habe mir früher die Show bereits in meiner Heimatstadt in Frankreich angesehen. Ich habe mir immer vorgestellt, dass es cool wäre, Teil so einer großen Show zu sein. Und jetzt kann ich sagen: Es ist sogar noch besser.

Savchenko: Als junge Eiskunstläuferin träumt man davon, etwas zu erreichen, damit man Teil von „Holiday on Ice“ werden kann. „Holiday on Ice“ arbeitet mit den besten Eiskunstläufern weltweit. Also beginnt die Arbeit dafür sehr früh, um später dazugehören zu dürfen. Ich erinnere mich, wie ich als Kind von den Kostümen fasziniert war. Sie waren so besonders, und die Shows haben mich begeistert. Bei „Holiday on Ice“ zu sein, fühlt sich nach den Wettkämpfen wie eine Belohnung an.

Sie werden Ihre Olympia-Darbietung zeigen, die viele schon im Fernsehen gesehen haben. Fürchten Sie nicht, dass Ihre Darbietung immer mit der bei Olympia verglichen wird, die Sie wahrscheinlich unter weit mehr Adrenalin im Blut gezeigt haben?

Savchenko: Wenn wir unsere Kür laufen, dann ist das immer auf höchstem Niveau, und wir geben immer 100 Prozent. Bei der Performance in der Show sind wir wesentlich lockerer, aber mindestens genauso emotional. Wir hoffen und wünschen uns sehr, dass bei den Zuschauern, die unsere Olympiakür nun live sehen, viele Erinnerungen geweckt werden. Die Musik und Choreographie ist vielen noch im Kopf und bringt uns und die Zuschauer bei jedem Auftritt einmal mehr zurück an den Tag unseres Olympiasieges.

Bruno, Sie sagten, man könne an der Olympia-Darbietung noch etwas verbessern. Die Bewertung war ein Weltrekord. Können sich die Zuschauer der Show auf etwas noch Perfekteres freuen?

Massot: Nein, perfekter als damals kann man nicht laufen. Die Stimmung ist bei den Shows anders, nicht vergleichbar. Wir genießen diese Momente, unsere Kür ohne Leistungsdruck laufen zu können und das Publikum zu begeistern.

Sie werden auch zu „Never tear us apart“ von Bishop Briggs laufen. Was mögen Sie an diesem Song und weshalb haben Sie ihn ausgewählt?

Savchenko: „Holiday on Ice“ hat diesen Song für unsere zweite Performance in der Show ausgesucht. Ich erinnere mich noch, wie wir ihn zum ersten Mal gehört haben. Wir fanden ihn gleich toll. Es ist eine zauberhafte Musik. Und es ist uns nicht schwergefallen, dafür eine schöne und gefühlvolle Choreographie zu kreieren.

Sie helfen durch Ihre Arbeit bei der „Holiday-on-Ice-Academy“ Kindern, ihr Talent zu entwickeln. Wie viel Zeit verbringen Sie mit den Kindern und was können Sie ihnen mit auf den Weg geben?

Savchenko: In jeder Tourstadt erhält ein Nachwuchstalent die Chance auf den großen Auftritt auf der Showbühne. Jedes Kind hat am Tag des Auftrittes eine halbe Stunde Probe mit uns auf dem Eis. Wir schauen uns die Performances einmal an und geben dann Tipps, an welchen Stellen die Talente noch etwas feilen können, und trainieren dann gemeinsam mit den Kindern, damit beim Auftritt später alles sitzt.

Massot: Die fünf besten der insgesamt 27 Nachwuchstalente durften zudem Anfang November an einem exklusiven Workshop, der Master Class, teilnehmen. Wir haben die Kinder damals alle zu uns an den Stützpunkt nach Oberstdorf eingeladen und ein exklusives zweistündiges Training mit ihnen absolviert und alle Fragen beantwortet, die den jungen Eisstars auf der Seele brannten.

Die Termine

„Holiday on Ice“ gastiert vom 20. bis 24. Februar mit dem Programm „Showtime“ in der Stadthalle (ÖVB-Arena, Bürgerweide) Bremen. Die Paarlauf-Olympiasieger Aljona Savchenko und Bruno Massot auf dem Eis sind nur am Premierenabend am Mittwoch, 20. Februar, um 19 Uhr zu sehen. Weitere Termine (ohne das Paar): 21. und 22. Februar, 19 Uhr, 23. Februar, 15 und 19 Uhr, 24. Februar, 13 und 16.30 Uhr. Karten für etwa 25 bis 65 Euro gibt es in den Geschäftsstellen unserer Zeitung.