„Wie die Leute in Wallung geraten“: Bremer Bildhauer zeigt den Sturm aufs Kapitol

Von: Thomas Kuzaj

Bremen – Ein Tabubruch mit weltweiter Wirkung war er, der Sturm auf das Kapitol in Washington am 6. Januar 2021. Die Bilder des Angriffs von Anhängern des damals noch amtierenden – aber schon abgewählten – US-Präsidenten Donald Trump haben sich ins kollektive Gedächtnis eingebrannt. Die Randalierer, der als Schamane kostümierte Verschwörungstheoretiker, die Rechtsextremisten – der Bremer Bildhauer Stefan Saxen, Jahrgang 1963, hat die Bilderflut des Sturms auf das Kapitol nun zu einem großformatigen Relief aus Obernkirchener Sandstein verarbeitet.

Ein so ungewöhnliches wie aktuelles politisches Kunstwerk, das ab Sonntag, 19. Februar, im Pavillon des Gerhard-Marcks-Hauses zu sehen sein wird – bis zum 7. Mai. Im Interview spricht Saxen, der auch als Leiter von Bildhauer-Kursen bekannt ist, über sein Werk, seine Motivation und seine Ausstellung.

Sturm aufs Kapitol – wie kommt man als Steinbildhauer auf solch ein Thema?

Mit dem Projekt habe ich mich 2021 für das Corona-Stipendienprogramm beworben, das die Bremer Kulturbehörde damals für freischaffende Künstler aufgelegt hat. Es war die Zeit, als das Thema „Sturm aufs Kapitol“ omnipräsent gewesen ist. Das ist sehr spannend und sehr dankbar als Vorlage, denn da passiert sehr viel; und ich liebe ja Gesichter! Und wenn man eine Menschenmasse macht, dann sind da viele Gesichter…

Wie lässt sich eine fanatisierte Menschenmasse darstellen?

Beim Zug zum Kapitol ist es wichtig, dass die Menschen auf den Betrachter zurennen. Ich muss ja als Betrachter hereingezogen werden in die Geschichte. Zugleich wird der Ablauf gezeigt: Wie Trump seine Message verbreitet, wie die Leute in Wallung geraten und sich in Bewegung setzen. Das zentrale Dreieck des Reliefs bilden in der Mitte der Schamane, schräg links über ihm das Kapitol und schräg rechts oben Trump. Die in meinen Fotovorlagen gefundenen Akteure habe ich dann in Gruppen, die eine Geschichte erzählen, und auch in Einzelfiguren wiedergegeben.

Wie ging es weiter, nachdem die Grundidee feststand?

Die spannende Frage für einen Bildhauer war nun: Wie bekomme ich da eine Aufregung hinein? Eine Verunsicherung, damit der Betrachter gleich spürt, dass hier etwas aus dem Ruder gelaufen ist. Das erreiche ich dadurch, dass ich die Menschen nicht normal darstelle, sondern plastisch-perspektivisch eingreife. Ich mache es gerade nicht so, wie das Auge es gewohnt ist: im Vordergrund große Figuren, dahinter immer kleinere. Stattdessen springe ich hin und her. Große Köpfe, kleine Köpfe, es gibt keine eindeutige Perspektive, es entspricht keiner normalen Sehgewohnheit. Ich übersetze das Verstörende des Vorfalls ins Bild. Bildhauerisch war es dabei eine spannende Herausforderung, logische Übergänge für die unterschiedlichen Größen zu finden; immer wieder Verbindungen zu schaffen, die funktionieren.

In welcher Form wird der „Sturm auf das Kapitol“ ausgestellt?

Der Pavillon des Gerhard-Marcks-Hauses ist dafür optimal. Hier ist es möglich, eine Situation zu schaffen, die ganz auf diese Arbeit fokussiert ist. So ein Relief funktioniert am besten mit einer Beleuchtung von schräg oben. Die Fenster des Pavillons werde ich abdunkeln und vor ihnen Fotos aufhängen, die ich während der Arbeit benutzt habe, meine Arbeitsbilder und Arbeitsunterlagen. Es soll möglich sein, den ganzen Prozess nachzuvollziehen. Ich habe während der Arbeit einen Film gedreht, der den Entstehungsprozess zeigt, und regelmäßig Fotos gemacht. Der Film wird im Pavillon als Dauerschleife laufen.

In unserer digitalisierten Welt wirkt Stein für ein aktuelles Thema sehr ungewöhnlich. Welche Wirkung, welcher Effekt ergibt sich, wenn eine aus vielen Medien – Zeitung, Fernsehen, Online-Netzwerke – bekannte Szenerie auf einmal in Stein zu sehen ist?

Stein gilt so ein bisschen als immerwährend: für die Ewigkeit, in Stein gemeißelt… es ist das zeitlose Element. Konflikte gab es in jeder Zeit der Geschichte, Denkmäler erzählen uns seit langer Zeit davon. Durch den Stein bekommt so etwas eine immerwährende Sprache.