Wie das Bremer Übersee-Museum die Herkunft seiner Exponate erforscht

Von: Thomas Kuzaj

Eine Maske aus Kamerun in der Ausstellung „Spurensuche“, die sich mit der Geschichte des Übersee-Museums beschäftigt. © Übersee-Museum/Volker Beinhorn

Bremen – Die Maske aus Kamerun, die Bronze aus Benin, der Schädel aus Neuguinea: Unter welchen Umständen und zu welchen Bedingungen Dinge wie diese in der Zeit des Kolonialismus ins Haus gekommen sind, wird mittlerweile an vielen europäischen Museen systematisch erforscht. Die Spurensuche wird oft mühevoll, sobald es um Details geht. Das Bremer Übersee-Museum hat in Sachen Provenienzforschung schon früh – seit Ende der 90er Jahre – bundesweit eine Vorreiterrolle eingenommen.

„Das Museum hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Sammlungen aus kolonialen Kontexten und die Erwerbungen aus dem Zeitraum von 1933 bis 1945 kritisch in Hinblick auf ihre Herkunft zu beleuchten“, fasst eine Sprecherin zusammen. „Mit der Provenienzforschung hat sich das Übersee-Museum eine Mammutaufgabe auferlegt“, so Prof. Dr. Wiebke Ahrndt, Direktorin des Hauses. „In Teilen geht es um Rückgabe; aber auch um neue Wege des Miteinanders.“ Und: „Wir stehen zwar nicht mehr am Anfang, aber diese Aufgabe wird uns die kommenden Dekaden beschäftigen und unsere Arbeit zukünftig prägen.“

Den Stand der Dinge in Sachen Provenienzforschung fasst nun das aktuelle Jahrbuch des Übersee-Museums zusammen, das Direktorin Ahrndt gemeinsam mit Dr. Jan Christoph Greim herausgegeben hat („Tendenzen“, Band XXIX, Preis: 15,80 Euro). Denn die Herkunftsforschung an Museen stößt auf ein seit Jahren zunehmendes öffentliches Interesse – nicht zuletzt vor dem Hintergrund eines veränderten Bewusstseins für die Verantwortung, die aus dem kolonialen Erbe erwächst. Das 1896 – mitten in der Kolonialzeit also – gegründete Übersee-Museum war auch schon in seiner 2019 eröffneten Dauerausstellung „Spurensuche“ auf diese Fragen eingegangen. „Die Kolonialzeit war prägend für unser Haus“, sagte Ahrndt damals. „Andere Zeiten aber auch.“

Kooperationen und Know-how

Und so hat sich die Provenienzforschung zu einer Kernaufgabe entwickelt. Eine vielfältige Spurensuche, die zu ganz unterschiedlichen Ergebnissen und Konsequenzen führen kann. Beispiele:

Im Februar gab das Übersee-Museum menschliche Überreste an Hawaii zurück. Schon 2017 hatte das Haus 44 menschliche Überreste der Moriori und Maori an den Staat Neuseeland zurückgegeben – jeweils im Rahmen feierlicher Zeremonien. Kontakte schaffen Vertrauen, die neue Ozeanien-Dauerausstellung des Museums wird (auch digital) gemeinsam mit Menschen aus Ozeanien konzipiert. Und: „Moriori wollen Objekte für das Übersee-Museum kreieren, was mich wahnsinnig freut“, sagt Direktorin Ahrndt.

Schnitzarbeit aus der Kolonialzeit: Tatanuamaske aus Neuirland, Papua-Neuguinea. © Übersee-Museum/Volker Beinhorn

Europaweit in den Schlagzeilen sind Bronzen aus dem afrikanischen Königreich Benin (heute auf dem Gebiet Nigerias). 1897 wurde Benin-City im Rahmen einer gezielten „Strafexpedition“ von britischen Truppen erobert – anschließend wurde geplündert, was das Zeug hielt. Die Bronzefiguren begeisterten europäische Kunstexperten, sie beeinflussten Kunstrichtungen wie Kubismus und Expressionismus. Das Übersee-Museum besitzt 18 Objekte aus dem Königreich. Drei Gedenkköpfe sind in der Afrika-Ausstellung, ein Zeremonialstab ist in der Ausstellung „Spurensuche“ zu sehen. Die Bremer Objekte stammen „mit sehr großer Wahrscheinlichkeit“ aus der „Strafexpedition“, sprich: sie wurden geraubt. Inzwischen gibt es dazu Absprachen auf Bundesebene. „Nigeria wird auf uns zukommen“, sagt Ahrndt zum aktuellen Stand. Die Bronzen gehen in den Besitz des Staates Nigeria über; eine denkbare Variante ist es dabei, dass Objekte als Leihgaben in Bremen bleiben.

Motto: Zukunft gemeinsam gestalten

Gemeinsam in die Zukunft schauen, Zukunft gemeinsam gestalten – auch das, so Ahrndt, spielt eine prägende Rolle im Kontakt mit Herkunftsländern. Jüngst hat der Lamido von Tibati (Kamerun) das Museum besucht – und regte Kooperationen auch abseits des kulturellen Austauschs an, es ging also nicht allein um Rückgaben geraubter Güter aus der Stadt Tibati.

Ahrndt: „Wir sagen immer, wir wollen auf Augenhöhe miteinander reden – da können wir nicht einfach das Thema vorgeben.“ Die Kameruner interessieren sich für landwirtschaftliches Know-how, etwa im Maisanbau. In Kooperation mit der Bremer Uni geht es um die Frage, wie sich durch Einsatz von Bakterienkulturen das Wachstum verbessern lassen kann.