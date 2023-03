Bremer Arzt hilft notleidenden Witwen in Tansania

Der Bremer Arzt Dr. Michael Fakharani (2.v.l.) mit den Frauen des Projekts und Imker Saidi Ally (links) in Tansania. © -

Bremen – Mit einer außergewöhnlichen Idee ermöglicht der Bremer Arzt und Hobbyimker Dr. Michael Fakharani in einer der ärmsten Gegenden Tansanias notleidenden Witwen und ihren Kindern ein besseres Leben.

„Die Bienen haben unser Leben verändert.“ Fidea Namadengwa lächelt glücklich. Die sechs Frauen, die um die 40-jährige Mutter von zwei Kindern herumstehen, rufen aufgeregt durcheinander und klatschen in die Hände. „Ja, so ist es!“, „Das ist großartig!“ Über ihnen, unter einer einfachen Holzkonstruktion, hängen mehrere längliche Holzkisten. Winzige Insekten schweben dort in scheinbarem Durcheinander surrend und summend ein und aus.

Wir befinden uns in Mikindani, einer Küstenstadt mit 10 000 Einwohnern am indischen Ozean im Süden Tansanias. Ein Großteil der Menschen lebt hier in einfachsten Lehmhütten ohne elektrischen Strom und fließendes Wasser. Da sie sich eine medizinische Behandlung meist nicht leisten können und die wenigen Krankenhäuser in diesem Teil des Landes auch nur schlecht ausgestattet sind, reist der Bremer Orthopäde Michael Fakharani (69) seit mehreren Jahren mit anderen Ärzten regelmäßig in diese Gegend, um vor allem Kinder mit schweren Verletzungen oder Missbildungen wie Klumpfüßen kostenlos zu operieren.

„Bei diesen Einsätzen in Tansania beobachtete ich, wie offene Wunden, ja, sogar verschmutzte Verletzungen nach Krokodilbissen, von Ärzten, aber auch von traditionellen Medizinmännern erfolgreich mit Honig behandelt wurden. Die guten Heilungsergebnisse verblüfften mich und brachten mich auf die Idee, ein lokales Honigprojekt anzustoßen“, erzählt der 69-Jährige. Dabei kam ihm zugute, dass er seit einigen Jahren als Hobbyimker in Bremen selbst mehrere Bienenvölker betreut.

In Mikindani machte der Mediziner die Bekanntschaft eines einheimischen Imkers, der seine Idee, vor allem alleinerziehende Witwen für das Vorhaben zu gewinnen, begeistert aufgriff. Witwen haben es in dem afrikanischen Land besonders schwer. In den armen und ländlichen Regionen Tansanias haben sie keinerlei soziale Absicherung. Meist ohne Berufsausbildung, oft auch ohne Lesen und Schreiben zu können, leben sie von der Hand in den Mund. So auch die sieben Frauen, die sich für das Projekt meldeten. Die meisten haben ihre Männer bei Motorradunfällen verloren. Ihre Kinder bringen sie mit dem spärlichen Anbau von Feldfrüchten durch. „Meine Idee war, den Frauen zu helfen, indem wir ihnen durch Schulungen und die notwendige Ausrüstung das Zeug zur eigenen Imkerei geben“, sagt Fakharani.

In erster Linie lernten die Witwen den Umgang mit stachellosen Bienen. „Diese Insekten sind winzig im Vergleich zu unseren heimischen Honigbienen. Sie stechen nicht, leben aber ebenso in Kolonien und produzieren Honig. Den speichern sie nicht in Wachswaben, sondern in kleinen ballonförmigen Gefäßen aus Harz. Ihr Honig gilt in vielen afrikanischen Regionen als Medizin bei der Wundbehandlung.“

„Zunächst werden die Wunden mit Wasserstoffperoxid gereinigt und danach ausschließlich mit Honig versorgt“, so der Bremer Arzt. „Der Honig wirkt antibakteriell, antioxidantiv und entzündungshemmend. Außerdem hat er feuchtigkeitsspendende Fähigkeiten und regt die Bildung neuer Blutgefäße an.“ Der hohe Anteil von Propolis (Kittharz) im Honig bewirke, dass sich ein Schutzfilm über die Hornschicht der Haut legt, der ihre Elastizität und Spannkraft bei der Heilung unterstütze.

Jede der sieben Frauen betreut mittlerweile drei Völker stachelloser Bienen, die in der Nähe ihrer Lehmhütten in Holzkästen leben. Den Honig verkaufen sie an örtliche Apotheken und Krankenhäuser. Daneben hat jede der Frauen noch zwei Völker mit Stachelbienen. Diese Bienenstöcke, auch Beuten genannt, sind ein Stück weit von den Hütten entfernt im Dschungel an Bäumen aufgehängt. Sie bestehen aus Beton, damit sie nicht von Affen ausgeplündert werden. Diesen Honig verkaufen die Witwen auf den Märkten der Umgebung.

„Das Projekt klappt wunderbar“, freut sich Fakharani. „Die Frauen sind unfassbar motiviert und nutzen die Chance, Geld zu verdienen. Bevor sie mit der Imkerei begannen, betrug ihr Durchschnittseinkommen umgerechnet einen Euro pro Tag. Durch den Honigverkauf hat es sich bereits verdreifacht.“ Die Imkerinnen sind auch stolz darauf, mit ihrem heilenden Honig verletzten Menschen zu helfen. Gleichzeitig hat die stachellose Biene großen Nutzen fürs Ökosystem und die Landwirtschaft. Sie bestäubt ganz andere Pflanzen als die normale Honigbiene. Vor allem die Cashew-, Macadamia- und die Mango-Bäume sind von ihrer Bestäubung abhängig, während Früchte wie Tomaten, Orangen und Melonen von den „normalen“ Bienen und Hummeln angeflogen werden.

Nach einer Anschubfinanzierung durch Fakharani und mehrere Spenden, unter anderem vom Rotary-Club in Oyten und dem Imkerverein Bremen von 1875, läuft das Projekt mittlerweile so gut, dass die sieben Witwen sich vor einem Jahr zu einer Kooperative zusammengeschlossen haben, in der die Spendengelder gesammelt werden und allen Frauen zugutekommen. Fidea Namadengwa spricht ein wenig Englisch, hat die Grundschule besucht und die Buchführung übernommen. Ihr Ehemann war Polizist und wurde vor einigen Jahren von einem Räuber bei dessen Festnahme erstochen, erzählt sie. Sie hat zwei Söhne.

Fakharani ist guten Mutes, dass das von ihm angestoßene Projekt Schule macht. Zweimal im Jahr fährt der 69-Jährige nach Mikindani und wird stets herzlich begrüßt. Für die Ausrüstung der Imkerinnen werden dringend weitere Gelder benötigt. Allein die Herstellung und der Transport der Betonbeuten in den Dschungel kostet rund 80 Euro pro Stück. Dazu kommen die Schutzkleidung und Edelstahl-Geräte zum Schleudern und Abfüllen des Honigs. Kontakt: „www.honigprojekt-tansania.com“.

Von Edgar Emken

Unter den Dächern ihrer Hütten versorgen die Frauen die stachellosen Insekten in ihren hölzernen Bienenbeuten. © -

Im Vergleich zu Honigbienen sind die stachellosen Insekten sehr klein. Entsprechend gering ist ihre Honigausbeute. © -

Nach der Behandlung mit Honig sind die Wunden verheilt, eine rosa Haut ist nachgewachsen. © -