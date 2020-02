„Wie bei anderen Infektionen“

FRAGEN UND ANTWORTEN Keine bestätigten Corona-Verdachtsfälle in Bremen

+ Während in Bremen mögliche Corona-Patienten zunächst zu Hause behandelt werden sollen, ist an der Notaufnahme der Karlsruher Vincentius-Klinik sogar ein Empfangszelt aufgebaut. Dorthin sollen alle Patienten, die mit Fieber und grippeähnlichen Symptomen ankommen – auch zum Schutz des Personals, wie es heißt. Foto: dpa/Deck

Bremen - Von Ralf Sussek. Mittlerweile ist das Coronavirus Covid-19 auch in Deutschland auf dem Vormarsch; Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) sieht die Lage bereits nicht mehr entspannt. „Wir befinden uns am Anfang einer Epidemie in Deutschland“, sagte er jüngst. In Bremen gibt es bislang keinen Verdachtsfall, sagte am Donnerstag Lukas Fuhrmann, Sprecher des Gesundheitsressorts. Aber auch hier bereiten sich die Behörden auf das Virus vor.