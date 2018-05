Widerstand gegen Bundespolizei: Mama muss betrunkenen 17-Jährigen abholen

Bremen - Ein 29-jähriger Mann und ein 17-jähriger Jugendlicher sind am Wochenende gegenüber Bundespolizisten in Bremen ausfällig geworden.

Der 29-Jährige hat am frühen Samstagmorgen gegen 5.35 Uhr Bundespolizisten beleidigt und anschließend auf dem Willy-Brandt-Platz in aller Öffentlichkeit uriniert. Zuvor hatte er Müll in der Bahnhofshalle weggeworfen. Anschließend verweigerte er seine Personalien und leistete gegen die Mitnahme zur Wache heftigen Widerstand. Nach der Anzeigenaufnahme hatte er sich beruhigt und konnte entlassen werden, teilt die Bundespolizei mit.

Ein 17-Jähriger musste am Sonntagmorgen von seiner Mutter abgeholt werden. Bundespolizisten hatten den mit 1,32 Promille alkoholisierten Jugendlichen angesprochen, weil er im Hauptbahnhof geraucht hat. Statt sich auszuweisen, flüchtete er und riss beide Bundespolizisten zu Boden, als sie ihn festhalten wollten. Die Beamten holten ihn ein und nahmen ihn in Gewahrsam. Dabei zog sich der Jugendliche eine Schürfwunde am Hinterkopf zu, die von einem Sanitäter versorgt wurde. Die Bundespolizisten erlitten Prellungen, blieben aber dienstfähig. Die Ermittlungen dauern an.

