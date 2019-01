Sieling: Gedenken an NS-Opfer Teil der deutschen Identität

Bremen - Bürgermeister Carsten Sieling (SPD) hat die Bedeutung einer lebendigen Erinnerungskultur angesichts erstarkender rechter und rechtsextremer Parteien in Europa betont. „Sie verstärken die ohnehin schon weitverbreitete Scheu, sich mit der nationalsozialistischen Vergangenheit auseinanderzusetzen und die Verantwortung anzunehmen, die daraus erwächst“, sagte Sieling am Sonntag im Rahmen der zentralen Gedenkveranstaltung des Bremer Senats zum Holocaust-Gedenktag.

Er fügte an, das Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus sei „fester Bestandteil der deutschen Identität“. In diesem Jahr stehe der Gedenktag unter dem Schwerpunktthema „Zwangsarbeit“, sagte Sieling am Denkort Bunker Valentin im Bremer Norden. Der Bunker sei ein Symbol für das Millionenheer der KZ-Häftlinge, das für die deutsche Kriegsmaschinerie schuften und sterben musste. „Für Tausende Menschen, die beim Bau des U-Boot-Bunkers den Tod fanden.“

Während des Zweiten Weltkriegs hätten allein in Bremen etwa 70 000 Männer und Frauen als Zwangsarbeiter gelebt, sagte der Bürgermeister. Er hob den Wert der Gedenkstättenarbeit am Bunker Valentin hervor. Sie leiste einen wichtigen Beitrag zur Vermittlung von Geschichte und historischem Bewusstsein. Es gehe darum, die Erinnerung an das NS-Regime lebendig zu halten „und damit unsere Gesellschaft für die Gefährdung der Demokratie zu sensibilisieren“.

Im September, so Sieling, habe er am Denkort Bunker Valentin Marc Hivernat kennengelernt. „Marc Hivernat ist der Enkel von Marius Hivernat, der am 16. Dezember 1944 hier in Farge gestorben ist.“ Im Juni 1944 wurde er wie viele Einwohner aus der französischen Stadt Murat deportiert. Sieling: „Sein Sohn - also der Vater von Marc - konnte sich während der Deportation in Murat verstecken. Vermutlich ist er nur deshalb der Deportation entkommen. Für Marc Hivernat - wie für viele andere Enkel und Urenkel der Menschen, die hier entsetzliches Leid und unermessliche Not erfahren mussten - ist der Denkort Bunker Valentin ein wichtiger Ort der Trauer und des Gedenkens.“

Der Denkort registrierte nach Angaben einer Sprecherin der Einrichtung im vergangenen Jahr knapp 29 500 Besucher, fast so viele wie im Vorjahr, als 30 000 Besucher kamen. Europas zweitgrößter oberirdischer Bunker wurde im November 2015 als nationale NS-Gedenkstätte eröffnet.

Er dokumentiert insbesondere die Rüstung des Hitler-Regimes für den Seekrieg und die nationalsozialistische Praxis der Vernichtung durch Arbeit. Mehr als 1 100 Zwangsarbeiter starben während der Bauarbeiten an Unterernährung, Krankheiten und willkürlichen Tötungen. Vor dem Bunker steht ein Mahnmal, das an die Vernichtung durch Arbeit erinnert.

„Die Auseinandersetzung mit Verbrechen, die Deutsche während des Nationalsozialismus begangenen haben, bleibt Auftrag und Verpflichtung“, sagte Antje Grotheer, stellvertretende Vorsitzende der SPD-Bürgerschaftsfraktion, am Sonntag.

epd/kuz