Bremen - Von Viviane Reineking. Auf dem langen Weg zur umfassenden Umgestaltung der Bremer City ist ein weiterer wichtiger Schritt getan: Bauunternehmer Kurt Zech (Zech-Gruppe) hat nach langen Verhandlungen mit dem Eigentümer der Kaufhof-Immobilie eine Einigung erzielt. Man habe sich verständigt, „dass wir die Immobilie bei der Weiterführung der Entwicklung der Innenstadt berücksichtigen können“, sagte Zech-Sprecher Holger Römer.

Zech gehören bereits die Karstadt-Immobilie sowie das Parkhaus Mitte, das er im April von der Stadt erworben hat. Das Parkhaus will der Investor abreißen und stattdessen unter Einbeziehung der Gebäude von Karstadt und Kaufhof eine „City-Galerie“ errichten. Auf rund 21 000 Quadratmetern Fläche sollen hier Einzelhandel, Büros und Wohnungen (in den oberen Etagen) Platz finden.

Die Einigung ist zentral für das weitere Vorgehen: Denn Parkhaus und Kaufhof-Gebäude sind seit 1970 baulich miteinander verbunden. Auf dem Dach des Kaufhauses gibt es 482 Parkplätze, die nur über das Parkhaus Mitte erreichbar sind. Neben Zechs „City-Galerie“ gehören der Umbau des Lloydhofes zu einem „Lebendigen Haus“, die Errichtung des „Johann-Jacobs-Hauses“ und des „Jacobs-Hofs“ am Stammhaus der Kaffee-Dynastie als Verbindung zwischen Obernstraße und Langenstraße sowie die Umgestaltung des Sparkassen-Areals Am Brill (wir berichteten) zu den Eckpfeilern der City-Neuausrichtung. Ein Wandel der Innenstadt scheint unumgänglich: Zuletzt hatten sich viele Modeketten aus der Innenstadt zurückgezogen, unter anderem waren Mango, Benetton und Esprit aus der Obernstraße verschwunden. Beim Gerry-Weber-Shop, ebenfalls in der Einkaufsstraße, läuft zudem der Räumungsverkauf, das Geschäft schließt am 20. November.