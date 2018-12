„4 Wheel Drive“ kommt im April nach Bremen in die Glocke mit Landgren, Wollny, Danielsson und Haffner

Solo oder mit ihren eigenen Formationen haben sie alle schon bei den JAZZnights in der Glocke als höchst wandelbare Allrounder begeistert. Nun treten sie erstmals gemeinsam als hochkarätige All-Star-Riege in Quartettformation auf: Nils Landgren, Michael Wollny, Lars Danielsson und Wolfgang Haffner. Als exquisite wie experimentierfreudige Vollblut-Jazzmusiker haben sie sich gegenseitig über die Jahre kennen- und schätzen gelernt.

Der schwedische Posaunist und Sänger Nils Landgren ist seit mehr als 25 Jahren die führende Instanz im europäischen Jazz. Am Piano sitzt "der vollkommene Klaviermeister" (FAZ), Michael Wollny, der "aus jeder nur erdenklichen Musik ein Erlebnis machen kann, das einem den Atem nimmt" (Süddeutsche). Ein Meister des Wohlklangs sowie gefühlvoller Melodiker an Bass und Cello ist der Schwede Lars Danielsson. Am Schlagzeug schließlich sitzt "Deutschlands coolster Drummer" (ARD ttt) und Groovemaster #1: Wolfgang Haffner.

Das verspricht für ihre gemeinsame Konzerttour das Zusammentreffen von vier virtuosen und höchst spielfreudigen Partnern auf Augenhöhe, die sich kongenial ergänzen, gegenseitig inspirieren und zu musikalischen Höchstleistungen anstacheln – ein einmaliges musikalisches Spitzentreffen von vier der wichtigsten Stimmen im europäischen Jazz!

Die Glocke – Das Bremer Konzerthaus

Dienstag, 09. April 2019, 20 Uhr

Karten gibt es auch in den Geschäftsstellen der Mediengruppe Kreiszeitung.