Weyher BKA-Präsident wird Bremer Kohlkönig in Berlin

© Landesvertretung Bremen in Berlin

Traditionell mit Bollerwagen machte sich die Bremer Kohltour in Berlin auf den Weg.

© Landesvertretung Bremen in Berlin

Berlin - Holger Münch ist der neue Bremer Kohlkönig in Berlin - der BKA-Präsident aus Weyhe wurde am Donnerstagabend als Nachfolger von „Tatort“-Kommissarin Sabine Postel bei der 64. Bremer Roland-Runde gekürt, teilt die Landesvertretung mit.

Rund 200 Gäste kamen zum traditionsreichen Grünkohl- und Pinkel-Krimi-Dinner in die Bremer Landesvertretung in Berlin. Bei Suppe und Grünkohl galt es für die Besucher aus Bremen, Bremerhaven und Berlin ein kleines Rätsel um den Namen des neuen Regenten zu lösen.

+ Bremens Bürgermeister Carsten Sieling (links), Vorgängerin Sabine Postel (2. von links) und Staatsrätin Ulrike Hiller (rechts) gratulierten Kohlkönig Holger Münch. © Landesvertretung Bremen in Berlin Staatsrätin Ulrike Hiller machte es in ihrer Rede spannend und kürte schließlich Holger Münch als einen „überzeugenden Repräsentanten unseres Zwei-Städte Staates“ zum neuen Kohlkönig. Den Orden erhielt der Weyher aus den Händen der Bremer „Tatort“-Kommissarin Sabine Postel, die im vergangenen Jahr die Königswürde verliehen bekam.

Der BKA-Präsident werde in der Kantine seiner Behörde in Wiesbaden anregen, auch mal Grünkohl mit Pinkel zu servieren, erklärte der neue Regent in einem Interview.

Auch in Berlin sind die Kohlfahrer traditionell mit Bollerwagen losgezogen und haben bei Passanten für Irritationen gesorgt. Wie jeder eine Kohltour ohne bleibende Schäden überstehen kann, lesen Sie in unserem Survival-Guide.

jdw