Weyher Auswärtsspiel: Johnny-Cash-Liederabend kommt ins Metropol-Theater

Am 12. Juni in Bremen

+ © BERKHAUSEN PHOTOGRAPHY Die Band für „Johnny Cash – Ein Leben in Songs“: Michael Haupt (31, Kontrabass, v.l.), Kevin Kuhlmann (26, Drums), Lisette Groot (45, Gesang), Kay Kruppa (47, Gesang) und Patrick Kuhlmann (29, Gitarre). © BERKHAUSEN PHOTOGRAPHY

Bremen - Von Martin Kowalewski. Bisher war jeder Auftritt ausverkauft. Seit 2017 zeigt das Weyher Theater den Liederabend „I walk the line“ mit Songs von Country-Legende Johnny Cash (1992 bis 2003). Die Vorgängerproduktion, das biographische Schauspiel „Cash“, sahen von 2010 bis 2015 stolze 60 000 Zuschauer, dann kam die Einstellung aus rechtlichen Gründen. Am Freitag, 12. Juni, kommt der Liederabend unter dem Titel „Johnny Cash – Ein Leben in Songs“ ins Bremer Metropol-Theater. Beginn: 20 Uhr.