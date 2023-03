Wetter-Achterbahn saust nach oben: Temperaturen steigen wieder

Von: Lia Stoike

Gestern rauschten die Temperaturen bei Schnee und Graupel in den Keller, am heutigen Donnerstag geht es in Norddeutschland wieder aufwärts: bis zu 11 Grad.

Niedersachsen/Bremen - Wem angesichts der Wetter-Achterbahn noch nicht schwindelig geworden ist, könnte spätestens am heutigen Donnerstag, 16. März, ins Schleudern geraten: Nachdem sich die Temperaturen in der Nacht zu Donnerstag unter dem Gefrierpunkt befunden hatten, steigen die sie im Laufe des Tages laut Deutschem Wetterdienst (DWD) wieder auf bis zu 11 Grad Celsius an.

Wetterachterbahn saust nach oben durch Wind aus Süd

„Auf der Vorderseite von Sturmtiefs auf dem zentralen Nordatlantik wird zunehmend milde und zeitweise feuchte Meeresluft nach Nordwestdeutschland geführt“, heißt es im Bericht des Deutschen Wetterdienstes. Aus diesem Grund wird es ab heute Nachmittag windig, auf den Ostfriesischen Inseln wie Norderney, Baltrum oder Juist mit Böen bis zum 55 Kilometer pro Stunde aus Süd.

Doch nicht nur der Wind saust Spaziergängern an der Nordseeküste um die Ohren, sondern auch die Temperaturen. Am Morgen muss mit leichtem Frost zwischen -5 und -1 Grad gerechnet werden, stellen- bis streckenweise ist es glatt auf den Straßen. Im Osten können sich die Norddeutschen auf Sonnenstrahlen freuen, während im weiteren Verlauf des Tages zunehmend dichte Bewölkung aufzieht.

Regen, Sonne, Wind: Das Wetter bleibt abwechslungsreich am Donnerstag

Vor allem in der Nordhälfte muss mit Regen gerechnet werden. Die Temperaturen klettern heute auf bis zu 11 Grad Celsius. Tiefstwerte von Ost nach West zwischen 1 und 7 Grad, im Oberharz 0 Grad. Auch in der Nacht zu Freitag wird es nass, im Norden, ansonsten auflockernde Bewölkung und meist trocken.