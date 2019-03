Bremen - Von Jörg Esser. Der Bremer Senat setzt ein Zeichen. Und zahlt rund 1 400 Grundschullehrern und 630 Erziehern mehr Geld. So sollen alle Lehrkräfte, die bislang in den Besoldungsgruppen A 12 und A 12 a eingestuft sind, nach A 13 besoldet werden. Das macht laut Bildungssenatorin Claudia Bogedan bislang kein anderes Bundesland. „Wir erhoffen uns einen Wettbewerbsvorteil“, fährt die Sozialdemokratin fort. Einen Wettbewerbsvorteil im Kampf um den Nachwuchs, um qualifizierte Fachkräfte für Grundschulen und Kindergärten. Derzeit sind in Bremen 34 Stellen an Grundschulen und 90 Stellen in Kitas unbesetzt.

Der Senat hat sich am Dienstag auf ein Stufenmodell geeinigt, das bereits im nächsten Schuljahr greifen soll. Bürgermeister Carsten Sieling (SPD) spricht von einem „wichtigen Beschluss“ und einer klaren politischen Schwerpunktsetzung für Kinder und Bildung. Sieling: „Wir halten Wort und sorgen für bessere Bezahlung in Schule und Kindergarten.“ Finanzsenatorin Karoline Linnert (Grüne) ergänzt: „Wir lösen ein, was wir zugesagt haben, und was gesellschaftspolitisch wichtig ist.“ In Grundschulen werde schließlich das Fundament für einen guten Start ins Leben gelegt. Da sei eine Gleichbezahlung letztlich überfällig.

Für die Grundschullehrer gibt es im nächsten Schuljahr (1. August 2019 bis 31. Juli 2020) zunächst eine monatliche Zulage von 240 Euro. Ab 1. August 2020 folgt eine Erhöhung auf 360 Euro. Ein Jahr später wird die „Gerechtigkeitslücke geschlossen“, sagt Bogedan. Dann werden alle Lehrer in die Besoldungsstufe A13 eingeordnet. Und dann gibt es im Vergleich zu heute 480 Euro mehr. Auch die Besoldung für Grundschulleiter wird angehoben. Das Paket kostet Geld. In Stufen. „Das können wir nicht auf einen Schlag wuppen“, sagt die Finanzsenatorin. Die Mehrausgaben belaufen sich laut Linnert für 2019 auf 1,4 Millionen Euro. 2020 kommen 4,2 Millionen Euro hinzu, 2021 sieben Millionen und ab 2022 jährlich 9,2 Millionen. Die Bremische Bürgerschaft muss der Besoldungserhöhung zustimmen – das soll in der März-Sitzung geschehen. Christian Gloede von der Lehrergewerkschaft GEW sagt: „Kluge Entscheidungen fallen nicht vom Himmel.“ Das Ergebnis sei auch Ausdruck des Drucks, den die Gewerkschaft gemacht habe. „Und es ist ein wichtiges Ergebnis mit Ausstrahlkraft, um neue Lehrkräfte zu gewinnen.“ Zudem sei das Gehaltsplus ein „Zeichen für die Aufwertung von Frauenarbeit.“

Auch in den Bremer Kitas fehlen Fachkräfte. „Viele Kollegen wandern ins Umland ab“, sagt Toren Christians vom Kita-Bremen-Personalrat. Der Senat will ebenfalls mit einer Gehaltserhöhung gegensteuern. So werden rund 630 Erzieher in 41 nach einem entsprechenden Sozialindex als „stark belastet“ eingestuften Einrichtungen von Kita Bremen von der Entgeltgruppe 8 a in 8 b heraufgestuft. Im Schnitt macht das ein Plus von 270 Euro, heißt es. Die Regelung soll ab 1. April gelten. Den finanziellen Mehrbedarf beziffert Linnert auf 2,82 Millionen Euro für das Jahr 2019 und auf rund 4,8 Millionen jährlich ab 2020.

„Der Senat setzt ein klares Signal in Hinblick auf die besonderen Anforderungen an die frühkindliche Bildung in der professionellen Kindertagesbetreuung“, sagt Ingo Tebje von der Gewerkschaft Verdi. Toren Christians ergänzt: „Es ist super, dass schwierige Arbeit anerkannt wird.“