Wohlfahrtsverbände fordern allgemeinverbindliche Tarifverträge in der Pflege

Bremer Wohlfahrtsverbände fordern allgemeinverbindliche Tarifverträge in der stationären und ambulanten Pflege.

Bremen - Von Jörg Esser. Bremen ist Vorreiter. Im kleinsten Bundesland gibt es seit März 2017 flächendeckende Tarifverträge im Pflegesektor – einen für die Auszubildenden und einen anderen für alle Beschäftigen in der stationären und ambulanten Pflege.

Die Verträge hat die Tarifgemeinschaft Pflege Bremen, der gegenwärtig 15 Anbieter aus der Wohlfahrtspflege von Bremen und Bremerhaven angehören, mit der Gewerkschaft Verdi abgeschlossen. „Das ist nur ein erster Schritt“, sagt Arnold Knigge, Vorstandsvorsitzender der Tarifgemeinschaft Pflege und von 1999 bis 2006 Staatsrat im damaligen Ressort für Arbeit und Soziales. „Wir brauchen allgemeinverbindliche Tarifverträge.“

Die Menschen werden immer älter. Auch in Bremen und Bremerhaven. Der Pflegesektor gewinnt weiter an Bedeutung. Zusätzliche Pflegekräfte werden benötigt – im Land Bremen 3 000 bis 2030, haben die Statistiker errechnet. „Das ist kein Pappenstiel“, sagt Knigge. Und da ist eine angemessene Bezahlung eine Grundvoraussetzung. Knigge: „Das ist der wichtigste Weg.“

Zurück zu den Tarifverträgen: Ziel sei es, spätestens in fünf Jahren für den Pflegesektor das Tarifniveau des Öffentlichen Dienstes zu erreichen. Derzeit zahlen die in der Tarifgemeinschaft Pflege zusammengeschlossenen Anbieter 18 Euro pro Stunde für examinierte Pflegekräfte, 14 Euro für Hilfskräfte.

So weit, so gut. Besagter Tarifvertrag gilt letztlich nur für 3.000 von 9.000 Pflegekräften in Bremen. Und das ist dem Ex-Staatsrat ein Dorn im Auge. „Es gibt immer noch private Anbieter, die bis zu 20 Prozent weniger Lohn zahlen.“ Auch das zeige die Notwendigkeit eines allgemeinverbindlichen Tarifvertrags. „Der Wettbewerb soll nicht über den Preis, sondern nur über Qualität laufen“, sagt Knigge.

Erster Anlauf in Dezember 2015 gescheitert

Im Dezember 2015 war in Bremen ein erster Anlauf für einen allgemeinverbindlichen Tarifvertrag in der Altenpflege gescheitert. Im paritätisch von Arbeitnehmern und Arbeitgebern besetzten Tarifausschuss des Landes gab es damals ein Patt. Das hatte zur Folge, dass der Arbeitssenator den bereits vorliegenden Tarifvertrag nicht für allgemeinverbindlich erklären konnte.

Knigge fordert Gesetzesänderungen. Auch bei einem Patt solle der Senator oder in einem anderen Bundesland der zuständige Arbeitsminister die Verbindlichkeit erklären können. Der Bremer Senat solle mit einer Bundesratsinitiative zu einer Gesetzesänderung beitragen, um die Arbeitsbedingungen der Pflegekräfte nachhaltig zu verbessern.

Ein zweiter Änderungsvorschlag der Tarifgemeinschaft betrifft die Refinanzierung der Gehälter durch die Kostenträger. Krankenkassen müssten ähnlich wie die Pflegekassen verpflichtet werden, die Bezahlung bis zur Höhe von Tariflöhnen als wirtschaftlich anzuerkennen, sagte Knigge. Gegenwärtig scheitere das in der häuslichen Krankenpflege an Regelungen im Sozialgesetzbuch.