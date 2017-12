Westernhagen auf „Unplugged-Tour“ in Bremen

Tickets im Vorverkauf

Bremen - Es ist viele Jahre her, da hat er in der Edensporthalle in Sulingen gespielt, dann wurde er einer der großen deutschen Künstler: Marius Müller-Westernhagen. Jahre später trat er im Stadion in Bremen auf. Und der 69-Jährige ist immer noch auf Tour, genauer: auf „MTV Unplugged Tour“.