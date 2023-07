A 281: Grünes Licht für Bau des Bremer Wesertunnels

Von: Jörg Esser

Zwei Spuren je Fahrtrichtung sollen durch den Wesertunnel von Gröpelingen nach Seehausen führen. Geplant ist der Bau eines Einschwimm-Absenktunnels. VISUALISIERUNG: Deges © -

Der Bremer Wesertunnel im Zuge der A 281 wird trotz der auf 775 Millionen Euro gestiegenen Kosten gebaut. Das hat die Bundesplanungsgesellschaft Deges am Freitag mitgeteilt.

Bremen – Wesertunnel, da war doch was? Das 1,1 Kilometer lange Bauprojekt, das Gröpelingen und Seehausen unter der Weser verbinden soll, gilt als „Herzstück“ des etwa 4,9 Kilometer langen Bauabschnitts 4 der Autobahneckverbindung A 281. Das Projekt ist ein Dauerläufer, eine gefühlt unendliche Geschichte. Doch jetzt ist wieder ein Ende in Sicht. Seit Freitag ist klar, dass der Tunnel gebaut werden soll. Womöglich fahren ab Anfang 2029 Autos unter der Weser hindurch.

Die Infrastruktur-Projektmanagementgesellschaft des Bundes, die Deges (die Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -baugesellschaft), hat am Freitag den Auftrag für den Bau des Tunnels im Verlauf der A 281 vergeben. Ein Konsortium unter Führung von Wayss & Freytag Ingenieurbau AG solle die Querung als Einschwimm-Absenktunnel realisieren, teilte die Gesellschaft mit.

„Die Vergabe des Bauauftrages des Wesertunnels ist eine gute Nachricht für den Wirtschaftsstandort Bremen“, kommentierte Oliver Luksic, Parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesminister für Digitales und Verkehr: Die Autobahneckverbindung A 281 gilt als das größte Verkehrsprojekt im Nordwesten. Sie soll künftig die Autobahn 27 mit der Bundesstraße 6 und der Autobahn 1 verbinden. Die Weserquerung sei für den Nah- und Fernverkehr sowie als Hafen-Hinterlandanbindung von großer Bedeutung, fuhr Luksic fort.

A 281 in Bremen: „Gute Nachricht für den Wirtschaftsstandort“

„Wir werden dieses Projekt als Einschwimm-Absenktunnel umsetzen“, sagte Deges-Bereichsleiter Bernd Rothe. „Es wird also nicht gebohrt, sondern zunächst in der Weser ein Graben ausgebaggert, um in diesen dann die vorgefertigten Tunnelelemente absenken und miteinander verbinden zu können.“ Laut Rothe ist die gewählte die wirtschaftlichere Variante. Die Projektkosten für die Realisierung des Bau-Loses betragen Deges-Angaben zufolge rund 775 Millionen Euro. „Die Steigerung gegenüber den ursprünglich veranschlagten Kosten ist vor allem der aktuellen Baupreisentwicklung geschuldet“, heißt es weiter.

Projekt Wesertunnel für A 281 in Bremen: Kosten steigen von 345 auf 775 Millionen Euro

Wegen der üppigen Steigerung von mehr als 400 Millionen Euro war die Zukunft des Wesertunnels in den vergangenen Wochen unsicher. Der Bund hatte die Mehrkosten zunächst nicht akzeptiert. Beim symbolischen Spatenstich für Bauabschnitt 4 am 10. Januar 2019 wurden die Kosten mit rund 345 Millionen Euro veranschlagt. Davon sollte Bremen eine Million tragen, „um den Tunnel städtebaulich verträglicher in den Bestand einzubinden“.

So soll sich die A 281 in einigen Jahren durch Seehausen schlängeln. VISUALISIERUNG: Deges © -

Zum Spaten griffen seinerzeit auf Bremer Seite der damalige Bürgermeister Carsten Sieling (SPD) und der damalige Bausenator Joachim Lohse (Grüne) sowie Staatssekretär Enak Ferlemann. Weiter hieß es bei dem Termin: „Mit diesem Bauabschnitt soll bis 2024 der Anschluss der A 281 an die A 27 realisiert werden.“ Nun, denn.

Bremen: A 281 steht seit 1983 im Flächennutzungsplan

Die A 281 als Eckverbindung zwischen der A 1 und der A 27 ist 1983 mit einer Gesamtlänge von rund 17 Kilometern im Flächennutzungsplan festgeschrieben worden. Die Linienbestimmung erfolgte dann 1984 durch das Bundesverkehrsministerium. Sechs Bauabschnitte wurden geplant, vier sind mittlerweile für den Verkehr freigegeben – der erste Bauabschnitt zwischen der A 27 und der Hafenrandstraße bereits 1995. Weitere zwischen der Airport-Stadt und der Warturmer Heerstraße, der Warturmer Heerstraße und Strom sowie Strom und Seehausen sind seit Ende Januar 2008 sowie seit September 2014 befahrbar.

Noch in der baulichen Umsetzung ist neben dem Abschnitt mit der Tunnelquerung der 1,9 Kilometer lange Bauabschnitt 2/2 von der Kattenturmer Heerstraße bis zum Neuenlander Ring (Airport-Stadt) sowie der Anschluss der Bundesstraßen 6 (B 6n) und (B212n) an die A 281. Offizieller Baubeginn für diesen Abschnitt war im Dezember 2020 (mit Bausenatorin Maike Schaefer, Grüne). Die Fertigstellung peilt die Deges für Ende 2028 an.