Hitze beschädigt A1-Weserbrücke: Tempolimit und Sanierung nötig

Die Hitze macht bereits nach kurzer Zeit der Weserbrücke im Verlauf der A1 zu schaffen. Dort wurde das zulässige Tempo auf 60 Kilometer pro Stunde reduziert. Der Schaden soll in Kürze behoben werden - was zu weiteren Behinderungen führen wird.

Bremen - Aufgrund der aktuell herrschenden hohen Temperaturen haben sich im Zuge der Autobahn 1 auf der Weserbrücke in Fahrtrichtung Osnabrück Spurrinnen gebildet, heißt es in einer Meldung der zuständigen Baubehörde. Um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten, wurde die maximale Höchstgeschwindigkeit in diesem Bereich auf Tempo 60 reduziert.

Am Donnerstagmorgen werden demnach zwischen 4 und 8 Uhr zur Vorbereitung der Schadensbeseitigung Vermessungsarbeiten durchgeführt. Dafür sei es erforderlich, zwei Fahrspuren zu sperren. Die Ausfahrt Bremen Arsten/Weyhe ist extrem verkürzt. Dort gilt eine Höchstgeschwindigkeit von 40 km/h. Die Anschlussstelle wird zudem gerade schrittweise saniert.

Auf der Weserbrücke hatte es bereits mehrfach Spurrillen gegeben, die Sperrungen und Tempolimits nötig machten. Zuletzt war die Autobahn 1 an dieser Stelle im vergangenen August betroffen.

kom