Weserblick und vegane Kekse

Bremen – Aufgeräumte Tische, vegane Kekse – am Mittwochvormittag um 10 Uhr aben die Sondierungsgespräche über mögliche Koalitionen nach der Bremer Bürgerschaftswahl begonnen. Zum Auftakt kamen Wahlsieger CDU und die von CDU und SPD gleichermaßen umworbenen Grünen zusammen.

Das Verfahren wirkt kurios: Eingeladen hat die CDU, die Delegationen treffen sich aber bei den Grünen. Die Grünen haben für die nächsten Tage auch die Vertreter von SPD, Linken und FDP zu sich gebeten. Am Donnerstag zum Beispiel kommen die Sozialdemokraten zu ihnen.

Am Mittwoch drängten sich Journalisten und Kamerateams vor der Grünen-Zentrale am Altenwall in der Bremer Altstadt. Hinein durften die Reporter nicht. „Bilder nur draußen“, so die Ansage. Warum? „Unser Treppenhaus ist zu eng.“

Worüber wird gesprochen? Alle Fragen danach wehren die Grünen-Vetreter ab, während auf die CDU-Delegation gewartet wird, die zu Fuß vom Wall 135 (CDU-Haus) zum Altenwall kommt.

„Wir haben extra noch aufgeräumt“, sagt Grünen-Spitzenkandidatin Maike Schaefer. „Unser Wahlprogramm liegt auf dem Tisch – in Kurz- und Langfassung. Wir wollen jetzt erst einmal gucken, wo Gemeinsamkeiten sind.“ Parteichefin Alexandra Werwath: „Und es gibt auch vegane Kekse.“

Für die Grünen sondieren neben Schaefer und Werwath Parteichef Hermann Kuhn, der Abgeordnete Björn Fecker und Sozialsenatorin Anja Stahmann.

Es wird 10 Uhr – und da kommen die Christdemokraten um die Ecke. Spitzenkandidat Carsten Meyer-Heder hat Fraktionschef Thomas Röwekamp, die Vize-Parteichefs Jens Eckhoff und Yvonne Averwerser sowie den Abgeordneten Heiko Strohmann dabei. Nicht Teil der Delegation ist Vorstandsmitglied Dirk Hoffmann, von Haus aus Jurist. Er protokolliert für die Christdemokraten.

Warum trifft man sich bei den Grünen? Meyer-Heder, ohne Schlips, in Jeans und Blouson: „Wir wollten einen Spaziergang machen, um den Kopf klar zu kriegen.“ Schaefer: „Hier ist der Ausblick schöner.“ Die Grünen bieten: Weserblick. Und – wahlweise – einen Blick über das Schnoor-Viertel.