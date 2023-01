Weser überflutet Osterdeich: Droht Bremen eine Sturmflut?

Von: Fabian Raddatz

Haarscharf ist Bremen am Dienstag einer Sturmflut entkommen. Der Osterdeich stand bereits unter Wasser – und ein neues Sturmtief rollt auf die Stadt zu.

Bremen – Spaziergängern und Radfahrern dürfte es aufgefallen sein. Weite Teile des Osterdeichs standen am Dienstagvormittag, 17. Januar 2023, unter Wasser. Auf den Fuß- und Radwegen war kein Durchkommen. Hätte jemand auf den Sitzbänken gesessen, es wäre nur noch der Kopf zu sehen gewesen.

Bilder vom Dienstagvormittag, 17. Januar 2023: Die Weser ist über das Ufer getreten. © Fabian Raddatz/kreiszeitung.de

Nur wenige Zentimeter haben gefehlt, dann hätte auch die Uferpromenade an der Schlachte unter Wasser gestanden. Nun sagt der Deutsche Wetterdienst (DWD) eine Sturmfront für Bremen und Niedersachsen voraus. Von der Deutschen Bucht zieht sie nach Norden und bringt kalte Meeresluft und stürmisches Wetter mit sich. Droht Bremen eine Sturmflut?

Eine amtliche Warnung kann Nadine Szeglat vom Bremer Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt nicht bestätigen. Doch das könne sich noch ändern. „Nämlich wenn der Wind sich dreht und die Wassermassen der Nordsee in die Bucht gedrückt werden“, so Szeglat. Das am Dienstagmorgen sei „normales Hochwasser“ gewesen, 8,78 Meter – nicht weit entfernt von einer Sturmflut, die ab neun Metern beginnt.

„Das wäre dann Warn-Stufe 1“, sagt Szeglat. Richtig gefährlich würde es aber erst ab Stufe 2 werden – so wie etwa im Jahr 2013, als die Weser in Bremen 10,30 Meter führte. „Da steht das Wasser dann bis zur Deichkante“, so Szeglat. Bei einem Stand von zwölf Metern wäre die Schlachte überflutet, und auch die Stadt stünde dann unter Wasser.

Land unter am Osterdeich. © Fabian Raddatz/kreiszeitung.de

Einer der absoluten Höchststände in Bremen in den letzten knapp 100 Jahren gab es übrigens im Januar 1926: Da trug die Weser 11,26 Meter.

Droht Bremen eine Sturmflut? Hochwassergefahr bei Wümme und Oste

Szeglat beruhigt aber auch: Moderne Messsysteme seien mittlerweile in der Lage, viel vorherzusagen. Und: „Generell besteht ein Zeitfenster von zwölf Stunden zwischen den Hochwasser-Ständen“, so Szeglat. So lange hätten dann auch die Rettungskräfte von Feuerwehr und THW Zeit, um gegebenenfalls Evakuierungsmaßnahmen einzuleiten.

Ob diese aber in der Nacht zu Mittwoch in Bremen heranmüssen, ist bislang noch unklar.

Für die Nordsee sagt der Deutsche Wetterdienst Sturmböen der Stärke acht bis neun, vereinzelt sogar schwere Sturmböen der Stärke zehn voraus. Aber auch im Inland können Böen der Stärke sieben bis acht auftreten. Nach den heftigen Regenschauern der vergangenen Tage sind auch die Pegelstände einiger Flüsse in Niedersachsen gestiegen. Bei Wümme und Oste droht Hochwassergefahr.

Weiter südlich der Weser, etwa auf Höhe der Stadt Hameln, haben die Weser-Fähren am Dienstag bereits den Betrieb eingestellt – wegen Hochwasser.

Im Falle einer Sturmflut: So wird die Bevölkerung in Bremen gewarnt

Linda Neddermann, Sprecherin des Bremer Umweltressorts, weiß, wie die Bevölkerung im Falle einer Sturmflut gewarnt wird: „Durch alle gängigen Medien wie TV, Hörfunk, Social Media.“ Sollte ein Bereich besonders akut bedroht sein, werde dieser durch die Polizei evakuiert – so wie vergangenes Jahr in der Pauliner Marsch, als diese geräumt wurde.

„Zudem werben wir darum, sich die Apps Nina und Meine Pegel herunterzuladen“, sagt Neddermann.