Weser-Tunnel komplett gesperrt: Bremen droht Verkehrs-Chaos

Von: Fabian Raddatz

Teilen

Der Weser-Tunnel ist aufgrund technischer Schwierigkeiten gesperrt worden. © Ingo Wagner/dpa

Weil der Weser-Tunnel bei Bremerhaven komplett gesperrt wurde, empfiehlt die Polizei Autofahrern, über Bremen zu fahren. Es droht ein Verkehrs-Chaos.

Bremen – Der Weser-Tunnel bei Bremerhaven wurde am Freitag, 28. April, komplett gesperrt. Grund seien nach Angaben der Polizei technische Schwierigkeiten mit Beleuchtung und Belüftung. Die Verbindung für Autofahrer zwischen den Landkreise Wesermarsch und Cuxhaven wurde in beide Fahrtrichtungen dicht gemacht.

Derzeit sei nicht absehbar, wie lange die Sperrung andauern werde, teilte die Polizei am Freitag mit. Die Schranken seien unten. „Mit Hochdruck“ werde daran gearbeitet, die Störung zu beseitigen.

Weser-Tunnel komplett gesperrt: Bremen droht Verkehrs-Chaos

Autofahrern werde empfohlen, den Tunnel weiträumig zu umfahren – am besten über Bremen. Die Fährbetriebe in Sandstedt und Blexen seien bereits stark ausgelastet. Es komme zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Und auch in der Hansestadt dürften die Straßen voller als sonst werden. Verkehrs-Chaos droht. (dpa/far)