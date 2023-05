Geplante Weser-Radbrücke zwischen Wall und Stadtwerder wird ein echter Hingucker

Von: Marvin Köhnken

Teilen

Die Brücke mit dem Namen „Großer Wesersprung Mitte“ soll ein Hingucker werden und dabei Wallanlagen und Stadtwerder verbinden. © Arbeitsgemeinschaft NEY & PARTNERS und panta ingenieure GmbH

Bremen braucht neue Brücken. Nicht für Autos, sondern für Radfahrer und Fußgänger. So sieht es der Senat der Stadt. Nun steht das Aussehen einer der Brücken fest.

Bremen – Die Hansestadt Bremen hat ein Brückenproblem. Jene Bauwerke, die auch für Autos und Lastwagen gebaut wurden, sind mehr oder weniger marode. Das gilt gleichermaßen für die Stadtbrücken nahe der Innenstadt als auch für die Autobahn-1-Brücke bei Arsten. Obwohl zumindest in der Stadt auch Fahrradfahrer und Fußgänger auf den vorhandenen Brücken unterwegs sein dürfen – und zwar ganz ohne Einschränkungen – gibt es offenkundig zu wenige von ihnen. Das sieht nicht nur der Senat so und plant deshalb bereits seit einigen Jahren neue Weser-Querungen.

Insgesamt fünf neue Brücken an drei Standorten sind geplant – zwei von ihnen nahe der Stadtmitte zur Überwindung von Weser und Kleiner Weser, zwei weitere in der Überseestadt über Weser und Europahafen hinweg sowie eine in Habenhausen über die Weser. Doch noch lassen alle auf sich warten. Nicht zuletzt deshalb musste die nach der Bürgerschaftswahl zur neuen Legislaturperiode zurückgetretene Senatorin Maike Schaefer (Grüne) im Wahlkampf deutliche Kritik einstecken. Nun sind die Planungen einen sichtbaren Schritt weiter gekommen: Für den „Großen Wesersprung Mitte“, die Brücke, die Wall und Tiefer mit dem Stadtwerder nahe der Hochschule verbinden soll, liegt nun ein Entwurf vor.

„Großer Wesersprung Mitte“ soll Wallanlagen und Stadtwerder mit der Neustadt verbinden

Bei dem Entwurf handelt es sich um den Siegesbeitrag eines Architekturwettbewerbs, den das Amt für Straßen und Verkehrs (ASV) gestartet hatte. Die Architekten der Panta Ingenieure GmbH aus Hamburg, mit einem Büro auch in Bremen vertreten, haben den Entwurf ausgetüftelt und für ihren Sieg 35.000 Euro erhalten. Herausgekommen ist ein geschwungenes Bauwerk, das garantiert als Hingucker und Fotomotiv dienen wird, sollte der Entwurf so umgesetzt werden.

Fünf Weserbrücken plant die Stadt Bremen an drei Standorten. Zusammen mit den Premium-Fahrradrouten sollen sie die Grundlage bilden, damit Fahrradfahrer künftig besser von A nach B kommen. © SKUMS

In einer Pressemeldung erklärt Gabriele Nießen, Staatsrätin für Bau und Zentrales, die Vorzüge des prämierten Entwurfs. Funktionalität werde dabei kombiniert mit „einer sensiblen Einpassung in den umgebenden Naturraum“ – ein schöner Blick auf die Stadtsilhouette inklusive. „Die zusammenführende und sich zugleich öffnende Brückenkonstruktion stellt eine einladende Geste für alle Nutzerinnen und Nutzern dar.“

80 Prozent der Planungskosten übernimmt der Bund, den Rest zahlt Bremen

In Kürze werde der Vertrag mit dem prämierten Ingenieurbüro für die Bearbeitung der weiteren Planungsphasen geschlossen, sagt Nießen. Die Planungskosten für die Große Weserbrücke in Höhe betragen rund eine Million Euro. Sie werden zu achtzig Prozent aus Bundesmitteln sowie zu zwanzig Prozent aus Mitteln der Stadt Bremen finanziert. Das teilte das Bauressort in der Meldung zur Bekanntgabe des Siegerentwurfs mit.

Täglich um 18 Uhr per Mail: Unser Newsletter aus der Region, für die Region – hier kostenlos anmelden!

Die Bekanntgabe des Brückenentwurfs kommt für die scheidende Senatorin Maike Schaefer zu spät. Freude bereitet ihr der Fortschritt dennoch. „Wir sind damit einen entscheidenden Schritt weiter“, sagt die Grünen-Politikerin. Alle fünf geplanten Brücken bilden für sie einen wesentlichen Teil für das Premium-Fahrradrouten-Konzept im Bremer Stadtgebiet. Egal, wer Maike Schaefer nachfolgen wird, der „Große Wesersprung Mitte“ wird aller Voraussicht nach – wie geplant und nun erneut verkündet – „ein optimierter Ringschluss der Radpremiumroute Wallring“ sein. Ziel des Ganzen sei es, eine enge Umfahrung der Innenstadt zu ermöglichen und innerstädtisches Konfliktpotenzial zwischen Fußverkehr und Radfahrenden zu entschärfen.