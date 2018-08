Bremen - Von Thomas Kuzaj. Doppelkonzert im Sendesaal an der Bürgermeister-Spitta-Allee – am Sonnabend, 25. August, treten dort Annett Kuhr und Jens Kommnick auf. Das Konzert beginnt um 20 Uhr. Eintritt nach Sendesaal-Angaben: 25 Euro, ermäßigt zehn Euro. Karten gibt es unter anderem in den Geschäftsstellen unserer Zeitung.

„Ihre Stimme gleicht einer Umarmung“, haben Kritiker über die Liedautorin Annett Kuhr geschrieben. „Ihre dunkle, samtweiche Stimme, die Texte und Melodien gehen unter die Haut, nehmen ihr Publikum mit, berühren federleicht und öffnen den Blick für das Wesentliche im Unscheinbaren“, stimmt eine Sprecherin des Sendesaals ein Loblied an. „Ihre Lieder wirken lange nach.“

„Celtic Fingerstyle Guitar“ – so wird der Stil des Gitarristen Jens Kommnick genannt. Als einziger Deutscher wurde er im Jahr 2012 als „All Ireland Champion“ in seinem Metier ausgezeichnet. Reinhard Mey sagte über ihn: „Jens’ Spiel und seine Musik treffen mich mitten ins Herz und mitten in den Verstand. Er ist menschlich und musikalisch ein Geschenk.“

Kommnick und Kuhr haben sich 2009 beim Venner Folkfrühling-Festival im Osnabrücker Land kennen- und schätzen gelernt. Bei ihrem Doppelkonzert im Sendesaal werden sie ihre Musik zumeist solistisch darbieten – aber auch mehrere Stücke gemeinsam spielen, wie es vorab weiter hieß.

Strate kommt in die „Mall of Fame“

Johannes Strate, 1980 in Bremen geboren, ist als Sänger und Frontmann der Band „Revolverheld“ so etwas wie Bremens Popstar vom Dienst. Vor ein paar Monaten ist „Zimmer mit Blick“, das fünfte Studioalbum der Band, erschienen. Seither ist der Werder-Fan mit seiner Band auf Tour – das Bremen-Gastspiel ist für Montag, 18. März 2019, in der Stadthalle (ÖVB-Arena) geplant.

Nun aber steht für Strate erst einmal eine besondere Ehrung an, die es so nur in seiner Geburtsstadt gibt – der Musiker wird mit seinen in Bronze gegossenen Handabdrücken in der „Mall of Fame“ der Lloyd-Passage verewigt. Der dafür notwendige Gipsabdruck wurde im Juli (ausgerechnet!) in Hamburg gemacht. Nun ist die Bronzeplatte fertig. Strate, der in Worpswede aufgewachsen ist, enthüllt sie am Montag, 13. August, um 14 Uhr.