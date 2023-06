Preis für Bremer Start-up „Waste ant“:

Wertvoller Abfall

Von: Jörg Esser

Fototermin vor der Siegerehrung: Klaus Windheuser (v.l.), Wei Wu, Maximilian Storp, Dino Zirwes, Start-up-Experte bei der Sparkasse, Petra Oetken, Leiterin des Starthauses Bremen & Bremerhaven, und Jan Wessels. © Klaus Windheuser (v.l.), Wei Wu, Maximilian Storp, Dino Zirwes, Start-up-Experte bei der Sparkasse, Petra Oetken, Leiterin des Starthauses Bremen & Bremerhaven, und Jan Wessels. Foto

Das Start-up „Waste ant“ ist mit dem mit 7000 Euro dotierten Bremer Gründungspreis ausgezeichnet worden. Das Unternehmen setzt beim Abfallmanagement auf Künstliche Intelligenz.

Bremen – Das Bremer Gründungspreis 2023 geht an das Unternehmen „Waste ant“. Die Sparkasse Bremen und die Gründer-Anlaufstelle Starthaus zeichneten das Ende 2021 gegründete Technologie-Start-up am Donnerstagabend beim „Start-up-Summit“ im „Campus Space“ des Finanzinstituts im Technologiepark mit einem Preisgeld in Höhe von 7 000 Euro aus.

„Waste ant“ entwickelt auf Basis von Künstlicher Intelligenz (KI) ein Abfallqualitätsmanagement, das Müll zu einer wertvollen, energiegewinnenden Ressource macht. „Im Abfall steckt viel Potenzial“, sagte Geschäftsführer Maximilian Storp.

„Wir sind der Anlaufpunkt für Start-ups und begleiten diese von der Finanzierung bis zur Entwicklung konkreter Ideen und Produktinnovationen“, sagte Klaus Windheuser, Vorstandsmitglied der Sparkasse Bremen, bei einem Pressegespräch am Vormittag. Mit dem Gründungspreis solle für ein positives Gründungsklima in der Hansestadt gesorgt und unternehmerischer Einsatz gewürdigt werden. Windheuser: „In den Start-ups wird Zukunft gebaut. Hier entstehen Arbeitsplätze, Wachstum und Wohlstand.“

Die Bremer Gründerszene hat sich im Laufe der vergangenen Jahre zu einer veritablen Konstante entwickelt, sagte Jan Wessels, der beim „Start-up-Summit“ die Fäden zieht. In den Räumen der Sparkasse Bremen im Technologiepark präsentierten sich am Donnerstagabend rund 50 Jungunternehmen. Die Start-up-Szene traf auf etablierte Unternehmer und potenzielle Investoren. Für die Messe lagen 750 Anmeldungen vor.

Zurück zu „Waste ant“, zur „Müllameise“: Das vierköpfige Team – die drei Gründer Dr. Christian Müller, Dr. Szymon Krupinski und Arturo Gomez Chavez studierten gemeinsam an der Jacobs-Universität und holten dann Storp ins Boot – kombiniert Daten aus Abfallwirtschaftsbetrieben mit externen Daten und Sensordaten, um so eine Abfallqualitätsanalyse zu erstellen. Ziel der völlig neuartigen Analyse ist laut Storp die Prozessoptimierung in Müllkraftwerken. Es geht darum, Kosten und zugleich den CO2-Ausstoß zu senken. Dafür werde Abfall nach Eigenschaften und Inhaltsstoffen bewertet, Störstoffe würden identifiziert. So lasse sich mehr thermische Energie aus dem Abfall gewinnen.

Das Konzept kommt an. Mit dem Müllheizkraftwerk und dem Mittelkalorik-Kraftwerk des Versorgers SWB sowie dem Heizkraftwerk Blumenthal zählten alle drei Bremer Anlagen, in denen Müll verbrannt wird, zu den „Waste-ant“-Kunden, sagte Storp. Und betonte: „Mittelfristig weiten wir die Analyse auf Sortier- und Recyclingbetrieb aus, um den Beitrag zur Kreislaufwirtschaft weiter zu stärken.“

Sparkasse und Starthaus verliehen zudem den mit 3 000 Euro dotierten Nachhaltigkeitspreis. Der geht an das in der „Umgedrehten Kommode“ auf dem Stadtwerder ansässige Start-up „Heatrix“, das Wei Wu, Stefan Gasow und Niklas Friese Ende 2021 gründeten.

Das Unternehmen stellt der energieintensiven Industrie (Zement-, Ziegel- und Keramikindustrie) grüne, speicherbare Prozesswärme zur Verfügung. „Anstatt fossile Energieträger wie Öl oder Gas zu verbrennen, die viel CO2 emittieren, elektrifizieren wir die Prozesswärme“, sagte Wei Wu. „Wir machen aus grünem Strom grüne Wärme.“ Der Prototyp, eine Art überdimensionaler Föhn, steht in der Universität Bremen. „Wir erzeugen heiße Luft“, erklärte Gewinnerin Wei Wu.

Mit besagtem Riesenföhn werde Umgebungsluft angesaugt, welche dann durch eine 1 500 Grad warme Heizkammer geschickt wird. „In dieser überträgt sich die Wärme von Heizelementen auf die Luft, bevor diese wieder herausströmt“, erläuterte das „Heatrix“-Team. „Unser Ziel ist es, den nächsten Generationen einen Mehrwert zu hinterlassen“, sagte die zweifache Mutter Wei Wu.