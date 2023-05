Wertvolle Zeugnisse: Bremens Industrie- und Technikgeschichte

Von: Thomas Kuzaj

Die Hachez-Fabrikbauten in der Alten Neustadt prägen das Quartier in ihrem historischen Kernbereich mit „markanten Blickpunkten“, die Schaufassaden spiegeln das Repräsentationsbedürfnis der Firmengründer wider, schreibt Jessica Hänsel in dem Band. © Kuzaj

Bremen – Hier wurde geschuftet und geschleppt, es wurden Marken und Mythen geschaffen – tagaus, tagein und immer wieder aufs Neue. Industriebauten sind Schauplätze der Arbeit; sie sind aber auch stadtbildprägend und mit den Erinnerungen vieler Menschen verbunden. Lange Zeit aber fehlte die Wertschätzung dafür. Erst vor wenigen Jahrzehnten rückten Industriebauten in den Fokus der Denkmalpflege. Genau darauf blickt nun der neue Band der Schriftenreihe des Bremer Landeskonservators zurück.

Die Fabrik als Denkmal? Was einst kaum denkbar erschien, ist heute gängige Praxis. Oft verbindet sich die zeitgenössische Wertschätzung mit einer veränderten Nutzung von Industriebauten und -arealen. Die frühere Tabakfabrik Martin Brinkmann in Woltmershausen etwa ist Ausgangspunkt einer groß angelegten Quartiersentwicklung. In den früheren Hafenrevieren bilden historische Bauten eine nostalgische und doch oft authentische Kulisse für die Neubauten der Überseestadt.

Mittendrin in all diesen Entwicklungen und damit auch mitten zwischen zuweilen widerstreitenden Interessen: die Denkmalpfleger aus der Behörde von Bremens Landeskonservator Professor Georg Skalecki. Er sieht in der Überseestadt (und der Schließung von Hafenbereichen dort) ein bremisches „Schlüsselereignis für ein verstärktes Nachdenken über die Bedeutung der Hafenobjekte“ – als „Schlüsselereignis“ vergleichbar mit den Stilllegungen der Schwerindustrie an Rhein und Ruhr und im Saarland. Die in den früheren Hafenbereichen Bremens geplanten „neuen städtebaulichen Akzente zwangen die Denkmalpflege dazu, Position zu beziehen“, schreibt Skalecki in dem nunmehr 20. Band der Reihe „Denkmalpflege in Bremen“ (Edition Temmen, 96 Seiten, 84 Abbildungen; Preis: 8,90 Euro) weiter.

Die Überseestadt also war ein Ausgangspunkt der Industriedenkmalpflege in Bremen – Speicher XI und Getreideverkehrsanlage, Tabakbörse und Kaffee HAG sind einige (und zugleich sehr unterschiedliche) Beispiele dafür. Die Industriedenkmalpflege aber zieht sich durch die ganze Stadt (und ebenso durch Bremerhaven), der neue Denkmal-Band mit seiner Rückschau auf die zurückliegenden zwei Jahrzehnte führt das vor Augen. Erst die Industrialisierung, schreibt Skalecki, hat Bremen zur Großstadt gemacht – zu einer Großstadt übrigens, die noch heute zu den größten Industriestandorten Deutschlands gehört. Sein Amt, so Skalecki weiter, erhebe den Anspruch, „möglichst alle Wirtschaftszweige mit dem Schutz einer angemessenen Zahl von Denkmälern zu dokumentieren“. Die frühere Schokoladenfabrik Hachez in der Neustadt, der Fruchthof am Breitenweg in der Nähe des Hauptbahnhofs, die neu belebte Union-Brauerei an der Theodorstraße in Walle – lauter Beispiele.

Die Silberwarenfabrik Wilkens in Hemelingen. Auch hier steht der historische Kernbestand des Ensembles unter Denkmalschutz. © Kuzaj

In einzelnen Beiträgen gehen verschiedene Autoren näher auf unterschiedliche Aspekte ein. Die Silberwarenfabrik Koch & Bergfeld ist ebenso ein Thema wie die frühere Tabakfabrik Martin Brinkmann und die 2009 geschlossene Bremer Wollkämmerei, die seit 2012 unter Denkmalschutz steht. „Das Gelände der zeitweise größten Wollkämmerei Deutschlands stellt nicht nur ein Ensemble von herausragender ortsgeschichtlicher Bedeutung dar, sondern ist zugleich ein überregional bedeutendes Denkmal der deutschen Industrie- und Wirtschaftsgeschichte“, schreibt Tim Schrader vom Landesamt für Denkmalpflege in dem neuen Band. „Der historische Bestand ist auch aus dem Grund so wertvoll, weil von den wichtigen deutschen Wollkämmereien insgesamt nur wenige bauliche Zeugnisse überliefert sind.“ Bremen und Bremerhaven, so macht der Band deutlich, sind reich an Zeugnissen der Industrie- und Technikgeschichte.