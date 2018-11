Wertekultur-Beraterin Ingrid Kadisch: „Wertschätzend auf Augenhöhe begegnen“

Bremen - Von Martin Kowalewski. Ingrid Kadisch berät Unternehmen in Fragen der werteorientierten Organisationsentwicklung. Mit dem Thema „Wertekultur“ stößt sie in Unternehmen auf viel Interesse, denn vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels ist die Wahrnehmung von Unternehmen als attraktive Arbeitgeber wichtig.

Doch die Umsetzung von Werten müsse auch glaubhaft sein und von der Führungsebene klar unterstützt werden, sagt Ingrid Kadisch im Interview über ihre Erfahrungen.

In was für Situationen kommen Unternehmen zu Ihnen und suchen Rat?

Ingrid Kadisch: Anlässe können sowohl eine schlecht ausgefallene Mitarbeiterbefragung als auch der Wunsch nach einer nachhaltigeren Umsetzung des Unternehmensleitbildes sein. Oder aber ein geplanter Änderungsprozess, bei dem die Werte des Unternehmens von Anfang an in den Fokus gestellt werden sollen.

Wo kann man bei der Zusammenarbeit mit Firmen ansetzen?

Kadisch: Das Thema „Sinn“ ist den Mitarbeitern wichtig. Menschen möchten wissen, welchen Sinn ihre Arbeit hat. Sie möchten sich als wirksam erleben. Beschäftigen sie sich mit dem Sinn ihrer Arbeit und mit Fragen wie ,Warum tue ich bestimmte Dinge‘ oder ,Warum arbeite ich hier‘, finden sie im Idealfall zurück zu ihrer ursprünglichen Begeisterung. Begeisterung ist ansteckend und führt zu einem inspirierenden Miteinander, was sich auch in den wirtschaftlichen Kennzahlen niederschlägt.

In unserem Beratungskonzept „House of Feel Good“ bieten wir ein Werteprofil an, das zusätzlich zu dem Wert Sinn auch die Werte Wohlbefinden, Gesundheit, Integrität und Partizipation berücksichtigt. Viele Unternehmen investieren in ein sogenanntes „Employer Branding“. Dabei werden Maßnahmen aus dem Marketing angewandt, um das Unternehmen in der Außenwirkung für Arbeitnehmer attraktiv zu machen und gute Fachkräfte anzuziehen. Das Werteprofil ist eine Art Kompass, mit dem man verschiedene Bereiche des Unternehmens auf seine Wertefundiertheit abklopfen kann.

Wertschätzung ist ein sehr großes und wichtiges Thema in Unternehmen. Mitarbeiter und auch Führungskräfte fühlen sich oft nicht wahrgenommen und mit ihren Anliegen gehört. Partizipation ist von Anfang an wichtig für das Gelingen. Sonst werden Änderungen auch nicht richtig umgesetzt.

Daher initiieren wir sehr früh einen Rahmen, in dem sich Vertreter aus den verschiedenen Bereichen des Unternehmens aktiv an der Erhebung von Werten und an der entsprechenden Maßnahmenplanung und -umsetzung aktiv einbringen können.

Worauf gucken Sie, wenn Sie konkret in einem Unternehmen sind?

Kadisch: Ich kläre im Rahmen einer sorgfältigen Auftrags- und Zielklärung, warum sich das Unternehmen zum jetzigen Zeitpunkt mit seinen Werten beschäftigen will. Ich nehme zunächst sehr aufmerksam die Atmosphäre, die Räumlichkeiten, die Art der Kommunikation im Unternehmen wahr. Wie werde ich empfangen, wie wird mit mir und anderen umgegangen?

Später schaue ich mir zum Beispiel das Leitbild des Unternehmens, deren Website und andere Außendarstellungen an. Meine Arbeit besteht später darin, Dialog-Formate zur Verfügung zu stellen, in denen Reflexion möglich ist, in denen man sich wertschätzend und auf Augenhöhe begegnet, über alle Hierarchie-Ebenen hinweg.

Ich sorge für den Rahmen, entwickele Konzepte, biete die passenden Methoden und moderiere Gespräche, greife ein, wenn es darum geht, neue Gestaltungsspielräume zu entdecken, Vielfalt zuzulassen oder auch einen Perspektivenwechsel zu nutzen.

Da ist die Einbeziehung der Führungskräfte aber unverzichtbar.

Kadisch: Ja. Damit eine wertefundierte Organisationskultur tatsächlich gelebt wird, braucht es die klare Unterstützung der obersten Führung. Sie hat Vorbildfunktion und muss hinter diesem Ziel stehen, die benötigten Ressourcen bereitstellen und sehr viel Klarheit zu den Zielen und zu dem Rahmen bieten.

Zur Person

Lehr-Coach Ingrid Kadisch (59) ist u.a. Geschäftsführerin von Kadisch & Partner , Diplom-Pädagogin, Lehr-Coach Organisationsentwicklerin und Autorin. Sie ist Gründerin und Leiterin des „Instituts für Wertekultur in der Wirtschaft“, das unter anderem die Weiterbildung „Werteorientierte Organisationsentwicklung“ mit zehn zweitägigen Modulen anbietet. www.wertekultur-wirtschaft.de