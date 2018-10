Prem Kumar, Doktorand in der Arbeitsgruppe von Prof. Manfred Radmacher, vor einem Kraftmikroskop. Mit diesem Gerät untersuchen die Bremer Forscher die mechanischen Eigenschaften von Zellen und Geweben.

Bremen - Von Viviane Reineking. Kranke Zellen haben oft andere Merkmale als gesunde: Manche sind etwa härter, andere weicher. Die unterschiedlichen mechanischen Eigenschaften der kleinsten lebenden Einheiten eines Organismus wollen sich Bremer Wissenschaftler zunutzemachen. Das Ziel: die Zellmechanik zukünftig in der medizinischen Diagnostik in Kliniken einzusetzen.

Gemeinsam mit Kollegen aus vier weiteren Ländern wollen Bremer Forscher des Instituts für Biophysik an der Uni Bremen neue Werkzeuge für die Biomedizin entwickeln. Aus der Messung der mechanischen Zelleigenschaften wollen die Partner in dem europäischen Netzwerk eine diagnostische Methode entwickeln, die zur Erkennung und eventuell auch zur Therapiebegleitung verschiedener Krankheiten, etwa Krebs, eingesetzt werden kann.

Die Bremer Arbeitsgruppe um Prof. Dr. Manfred Radmacher wird mit zwei Doktorandenstellen und 500.000 Euro von der EU gefördert.

„Wir untersuchen in diesem Projekt lebende Zellkulturen beziehungsweise lebende Gewebeproben, die einem Patienten etwa bei einer Biopsie entnommen wurden“, sagt Radmacher. „Eine Anwendung im Körper wäre natürlich ein Durchbruch, aber das ist, zum gegenwärtigen Zeitpunkt, Science Fiction“, so der Physiker.

Die Idee basiere auf Erkenntnissen der vergangenen Jahre, die gezeigt hätten, dass sich die mechanischen Eigenschaften von Zellen bei verschiedenen Krankheiten ändern, so beispielsweise auch bei Krebszellen. Sie sind nach Angaben der Forscher oft weicher als normale, gesunde Zellen. Eine veränderte Zellmechanik weisen Radmacher zufolge zum Beispiel auch Herzmuskelzellen nach einem Infarkt auf.

Zusammenarbeit im Netzwerk

Zusammen wollen die Netzwerkpartner, darunter auch Krankenhäuser, Technologien entwickeln, um die Zellmechanik langfristig zur Diagnose in Kliniken einzusetzen. Eine Zusammenarbeit mit einem Bremer Krankenhaus ist dem Bremer Wissenschaftler zufolge im Rahmen des Projektes aber nicht geplant, existiere aber im Rahmen anderer Kooperationen bereits.

Radmachers Team untersucht die mechanischen Eigenschaften von Zellen und Geweben im Projekt mit dem sogenannten Kraftmikroskop. Eine feine Spitze, die an einer weichen Feder montiert ist, tastet die Zelloberfläche der Probe ab und liefert den Wissenschaftlern Bilder davon. An ihrer breitesten Stelle misst die Spitze gerade einmal vier Mikrometer, ungefähr ein Zehntel eines Haardurchmessers. Am vorderen Ende, das direkten Kontakt mit der Probe hat, ist sie nur wenige Atome breit.

Wie mit dem menschlichen Finger können dabei Eigenschaften wie Rauigkeit, Klebrigkeit und Weichheit gemessen werden. Die Auflösung ist dabei so hoch, dass die Forscher sogar einzelne Moleküle untersuchen können. Da das Kraftmikroskop auch in Flüssigkeiten betrieben werden könne, sei es eben auch möglich, lebende biologische Proben zu untersuchen.

Mechanische Zelleigenschaften noch nicht berücksichtigt

„Das Messen kleiner Kräfte mit hoher Genauigkeit und räumlicher Präzision unter physiologischen Bedingungen ist eine einzigartige Kombination, die mit keiner anderen Mikroskopie-Technik möglich ist“, so Radmacher. Als physiologische Vorgänge werden die normalen Vorgänge und Körperfunktionen des menschlichen Organismus bezeichnet.

Bislang werden die mechanischen Eigenschaften von Zellen in der medizinischen Diagnostik noch nicht berücksichtigt, sondern laut Radmacher nur in der Grundlagenforschung verwendet. Von Wissenschaftlern wird diese betrieben, um grundlegende Zusammenhänge zu erforschen und neues Wissen zu erlangen. Eine konkrete Verwendung der Erkenntnisse steht jedoch nicht im Mittelpunkt.

Anders bei der Forschung der multinationalen Projektpartner für ein neues Diagnostikinstrument. Hier wollen die Partner den Schritt von der Grundlagenforschung zur anwendungsorientierten Forschung vollziehen.

Europäisches Forschungsnetzwerk

Das Projekt „Phys2BioMed“, an dem mehrere Nationen beteiligt sind, startet im Januar 2019 und läuft vier Jahre lang. Koordiniert wird es von Partnern der Universität Mailand. Die Bremer Arbeitsgruppe im europäischen Netzwerk erhält 500.000 Euro für zwei Doktorandenstellen.

Das internationale Konsortium vereint Forscher aus Italien (Mailand), Frankreich (Grenoble und Lille), Spanien (Barcelona), Polen (Krakau) und Deutschland (neben Bremen auch Münster). Mit dabei sind etwa auch Krankenhäuser und Firmen. Wichtig sei der intensive Austausch zwischen den Partnern, wie eine Sprecherin der Universität Bremen betont.

Alle am Netzwerk beteiligten Wissenschaftler treffen sich regelmäßig zu Workshops. Zwei davon sind in Bremen geplant. Außerdem kommen sechs Doktoranden der anderen Partner zu mehrmonatigen Forschungsaufenthalten an das Institut für Biophysik der Universität Bremen.

www.biophysik.uni-bremen.de