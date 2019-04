Werkzeug für die Nachsorge

Bremen - Von Viviane Reineking. Bei Männern zwischen 20 und 40 Jahren gehören sie zu den häufigsten Krebserkrankungen: Hodentumoren. Ein „bedeutender Fortschritt im Kampf gegen Hodenkrebs“ war Bremer Uni-Wissenschaftlern 2012 gelungen. Damals entdeckten sie gemeinsam mit Hamburger Medizinern einen vielversprechenden Tumormarker, der die Nachsorge für betroffene Patienten künftig deutlich verbessern könnte. Knapp sieben Jahre später steht der klinische Einsatz des Biomarkers kurz bevor. Ein Bremer Start-up will den neuen Serum-Marker für Hodenkrebs vermarkten.

Umweltgifte, so die Vermutung der Wissenschaftler, könnten der Grund dafür sein, dass die Krebsart vor allem in nordeuropäischen Ländern immer öfter auftritt. Ist der Krebs erst einmal erkannt, lasse sich dieser mit einer Operation entfernen und mit Chemotherapie und Bestrahlung gut behandeln, so Prof. Klaus-Peter Dieckmann vom Hodentumorzentrum West der Asklepios-Klinik Hamburg-Altona.

Es folgt eine langjährige Nachsorge, um ein mögliches Wiederauftreten des Tumors frühzeitig zu erkennen. Bislang geschieht dies anhand der Bestimmung der Konzentration von drei Tumormarkern im Patientenblut – AFP, Beta-HCG und LDH – sowie mit Röntgen- und Computertomographie-Untersuchungen. Ein Nachteil: Die Strahlung, so Dieckmann bei der Vorstellung der Entdeckung des Markers, sei „nicht unerheblich“. Dadurch könnten neue Probleme entstehen.

Ein weiterer Nachteil: Dem Bremer Biologen Dr. Arlo Radtke zufolge sind die bisherigen Marker nur bei etwa 50 bis 60 Prozent der Patienten erhöht. Zudem seien sie auch immer mal wieder erhöht gewesen, obwohl kein Hodenkrebs vorlag. Das komme bei dem neuen Marker sehr viel seltener vor.

Wurde die Anwendung der „microRNA-371a-3p“ als Biomarker 2012 erstmals vermutet und 2017 nach Angaben der Forscher endgültig belegt (wir berichteten), sei der Marker mittlerweile so genau, dass ein klinischer Einsatz am Patienten deutlich näher rücke. Die Ergebnisse der Bremer Studie haben die Beteiligten jetzt in der medizinisch-wissenschaftlichen Fachzeitschrift „Journal of Clinical Oncology“ veröffentlicht.

Den aktuellen Ergebnissen vorausgegangen war eine mehrjährige Studie, an der 37 urologische und onkologische Kliniken aus verschiedenen europäischen Ländern teilnahmen. „Dabei wurde der Biomarker in den vergangenen drei Jahren an mehr als 600 Patienten getestet und erheblich weiterentwickelt“, so der Humangenetiker Dr. Gazanfer Belge von der Universität Bremen. Unter seiner Leitung hatten die Forscher – am damals noch bestehenden und 2015 geschlossenen Zentrum für Humangenetik – vor sieben Jahren den neuen Tumormarker identifiziert.

Mittlerweile habe der Biomarker eine äußerst hohe Genauigkeit, heißt es. „Er zeigt bei 94 Prozent der gesunden Fälle korrekt an, dass die Behandelten tatsächlich negativ auf Keimzelltumoren sind“, so Radtke. Für den medizinischen Bereich bedeute das eine sehr gute Erkennungsrate. „Die Studie hat gezeigt, dass der Biomarker sowohl für die erste Diagnose als auch für die Erfolgskontrolle nach der Behandlung ein sicheres Instrument ist“, so der Biologe. Und auch Mediziner Dieckmann bestätigt: „Aus der Sicht des Praktikers kann ich sagen: Der neue Tumormarker ist ein wichtiges Werkzeug bei der Nachsorge von Hodenkrebspatienten.“

Nun steht der Schritt von der Machbarkeit im Labor zu einem Produkt für den klinischen Alltag an. Vermarkten will den neuen Tumormarker das Bremer Start-up „miRdetect“, zu dessen Team mittlerweile auch Radtke gehört. Belge hat es wie Dieckmann mitgegründet, ist jedoch in Lehre und Forschung an der Uni tätig. Geführt wird das Unternehmen von den ehemaligen Uniforscherinnen Meike Spiekermann und Nina Winter, die bis 2015 mit dem Humangenetiker zusammengearbeitet haben. Derzeit ist das Team Belge zufolge dabei, die Micro-RNA als kommerzielles Kit zu entwickeln. „In diesem Jahr wird es CE-zertifiziert. Anfang 2020 soll es dann erhältlich sein.“

Info: „microRNA-371a-3p“

Bei dem Tumormarker mit der Bezeichnung „microRNA-371a-3p“ handelt es sich um kurze RNA-Moleküle (Ribonukleinsäure), sogenannte Mikro-RNAs, die von Tumorzellen in das Blut abgegeben werden und im Serum von Patienten mit Hodentumoren erhöht sind. Bei Verdacht auf Hodenkrebs könne der Marker zusätzliche Klarheit bringen und so einen diagnostischen Eingriff überflüssig machen, heißt es bei „miRdetect“. Bei Patienten ohne Metastasen fällt der Marker nach der Entfernung des Tumors ab. Sind Krebszellen in Körper verblieben, sinkt er dagegen nicht oder kaum. Unterziehen sich die Patienten einer Chemotherapie, sinkt der Wert des neuen Markers den Forschern zufolge im Verlauf der Therapie immer weiter ab. Dadurch lasse sich der Erfolg einer solchen Behandlung überwachen (Monitoring). vr