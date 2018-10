Viertel-Kunsthandwerker öffnen ihre Ateliers

Hergen Böttcher zeigt Drechselarbeiten in seinem Atelier an der Schweizer Straße.

Bremen - Von Thomas Kuzaj. Rote Fahnen im Viertel! Nein, keine Revolution. Die Kunsthandwerker sind es, die da mit roten Fahnen kommen. Sie übernehmen wieder die Macht in Oster- und Steintor – für zwei Tage jedenfalls.

Denn am Sonnabend und Sonntag, 27. und 28. Oktober, ist es wieder Zeit für „Kunstwerk im Viertel“. 60 Kreative öffnen dazu ihre Werkstätten. Der Eintritt ist in den Ateliers frei.

„Künstler zeigen ihre Arbeiten und geben Einblicke in die Entstehung ihrer Werke“, sagt ein Sprecher. „Sie laden zum zwölften Mal ein in lichtdurchflutete große Ateliers, kleine Eckläden, Souterrain-Werkstätten oder an den Arbeitsplatz in der Beletage eines Bremer Hauses.“

Und eben: „Große rote Fahnen leuchten schon von weitem durch die Straßen. In jedes offene Haus, jeden offenen Hof ist ein roter Teppich ausgerollt.“ Auf den Gehwegen des Viertels sind zudem vier „Kunstwerk“-Rundgänge markiert – blau, grün, orange und pinkfarben. „Die Besucher können auf diese Weise auch bisher eher unbekannte Nebenstraßen entdecken und viele offene Ateliers finden“, heißt es dazu.

An zwei Infoständen – am Ziegenmarkt (Steintor) und am Präsident-Kennedy-Platz (Nähe Fedelhören) – gibt‘s zudem an beiden Tagen den neuen „Kunststadtplan“ sowie weitere Informationen zu den Künstlern. Die Ateliers öffnen Sonnabend und Sonntag jeweils in der Zeit von 11 bis 18 Uhr. Manche Künstler bieten auch bis in den Abend hinein Lesungen, Konzerte und Aktionen an. „Dazu wird ein gesondertes Programmheft verteilt“, heißt es vorab.

Breites Spektrum präsentiert

Einmal mehr präsentieren sich die unterschiedlichsten Gewerke – das Spektrum ist ausgesprochen breit: Buch und Papier, Fotografie, Gartengestaltung, Glas, Grafik und Illustration, Holz, Keramik, Licht und Leuchten, Malerei, Möbel und Raumgestaltung, Mode und Produktdesign, Taschen, Schuhe, Schmuck sowie Skulpturen und Objekte.

Mit von der Partie sind unter anderem die Autorin und Illustratorin Anke Bär und die Keramikerin Frauke Alber, die Goldschmiedin Dorte Peymann und die Schmuckdesignerin Gisela Kulling, die Glaskünstlerin Renate Wilkens und der Gartengestalter Olof Schlittenhardt. Und so weiter, und so fort. Unter den neuen Teilnehmern sind das Blockflötenzentrum (Osterdeich 59a) mit mehreren Konzerten, der Schauspieler Frank Warneke, der eigene Lyrik und Prosa vorträgt, und Monika Schmidt-Mader mit ihren Schnittmustern.

Der Stadtführer Joachim Bellgart bietet wieder Viertelführungen mit Atelierbesuchen. Start für all diese Rundgänge ist der Infostand am Ziegenmarkt. Kosten: jeweils sieben Euro. Am Sonnabend geht‘s mit Bellgart um 12.30 Uhr durchs Steintor und um 15 Uhr durchs Ostertor. Und am Sonntag: 12.30 Uhr Ostertor, 15 Uhr Steintor. Am Sonntag öffnen zudem die Geschäfte des Viertels (13 bis 18 Uhr) – parallel zum verkaufsoffenen Sonntag in der Bremer Innenstadt.

Daisy Chapman im Sendesaal

Wieder einmal im Sendesaal (Bürgermeister-Spitta-Allee): die englische Singer-Songwriterin und Pianistin Daisy Chapman als Gast in der Reihe „Songs and Whispers Special“. Und wie gewohnt an Chapmans Seite: die Violinistin Sue Lord. Gemeinsam präsentieren sie Songs aus dem Album „Good Luck Songs“.

Im Vorprogramm spielt der Singer-Songwriter Ben Lorentzen. „Perfekte kammermusikalische Arrangements gekoppelt mit Loops und die wuchtige Stimme sind Daisy Chapmans Markenzeichen“, so eine Sprecherin des Sendesaals. Das Konzert beginnt am Sonnabend, 17. November, um 20 Uhr. Eintritt: 18 Euro, ermäßigt zehn Euro. Karten gibt es unter anderem in den Geschäftsstellen unserer Zeitung.