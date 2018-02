„Werder ist auf dem linken Auge blind“

Gewalt im Fußball

+ © Gumzmedia Gewalttätige Auseinandersetzungen gab es im Viertel nach dem Bundesligaspiel gegen Mainz Mitte Dezember. © Gumzmedia

Bremen - Von Steffen Koller. Die sogenannten Ultras polarisieren seit Jahren den Fußball in Deutschland, auch in Bremen ist die Szene aktiv. Doch wie gefährlich sind die selbsternannten Fans, welche Strategien verfolgen Werder Bremen und die Polizei im Umgang mit ihnen? Und was sagt die Forschung? Am Montagabend diskutierten Vertreter aus Politik, Sport und Wissenschaft über das Thema. Die Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) hatte zum Themenabend „Gewaltbereite Ultras in die Schranken weisen“ geladen.