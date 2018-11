Letzte Gebäude auf dem Areal des Horner Bads abgerissen

Bremen - Von Thomas Kuzaj. Trümmer, Schutt, Schlamm. Schlimm sieht´s aus im Horner Bad – und das ist auch so gewollt. Seit vier Wochen sind hier Abrissarbeiten im Gange, sie gehen jetzt in die Schlussphase. Anschließend wird aus dem Freibad ein Kombibad, sprich: das Bad wird um eine Schwimmhalle ergänzt.

„25,373 204 Millionen Euro.“ Martina Baden, Chefin der Gesellschaft Bremer Bäder, beantwortet die Frage nach den Kosten mit größtmöglicher Exaktheit. Hallenbad mit 25 Meter mal 50 Meter großem Becken samt Hubsteg (zum Teilen) und Hubboden, Kombibecken im Freibad mit drei (statt früher acht) 50-Meter-Bahnen und fünf 25-Meter-Bahnen; innen und außen insgesamt etwa 2 .200 Quadratmeter Wasserfläche – das sind die Pläne.

Die für Schwimmwettbewerbe erforderlichen 50-Meter-Bahnen sollen das (gerade wegen Sabotage beschädigte) Uni-Bad ablösen, aber nicht sie allein. Es gelte, Horner Bad und Westbad (Walle) gemeinsam zu denken, so Baden. Wenn auch das Westbad fertig ist, soll das Uni-Bad geschlossen werden – das ist nicht unumstritten, eine Bürgerinitiative kämpfte für den Erhalt des Uni-Bads. Die Ausschreibung für die Arbeiten am Westbad sei so weit vorbereitet, dass es demnächst einen „Kick-off-Termin“ geben wird, so Baden. Für Sommer 2019 rechnet die Bäder-Chefin mit „ersten Plänen und Kostenschätzungen“.

+ Stück für Stück frisst die Baggerschaufel sich durch das Dach der früheren Hausmeisterwohnung. - Foto: Kuzaj

Im Horner Bad, das Anfang September mit einer „Abschiedsparty“ geschlossen wurde, ist man da natürlich schon viel weiter. Fernwärmeleitungen wurden (und werden) an neue Stellen verlegt, der Kampfmittelräumdienst hat das Areal abgesucht. Inzwischen sind Bagger angerückt. Am Donnerstag wurden mit der Hausmeisterwohnung und dem Filterhaus die letzten Gebäude abgerissen.

Das vergleichsweise milde Wetter kommt Planern wie Bauarbeitern zupass – sie hoffen darauf, dass es möglichst lange so bleibt. „Unser Ziel ist es, bis Weihnachten alles abgeräumt zu haben. Das werden wir auch schaffen“, sagt Udo Janßen vom Architektur- und Ingenieurbüro „Janßen Bär“. „Dann soll es im neuen Jahr mit Erdarbeiten weitergehen.“

Geplant ist es, dass im Februar 2019 der Boden ausgetauscht wird, erklärt die Bremer-Bäder-Sprecherin Laura Schmitt. Denn es gelte, „einen vernünftigen Untergrund für das zukünftige Gebäude zu schaffen“. Und dafür bleibt nicht bloß kein Stein, sondern buchstäblich kein Sandkorn auf dem anderen. Im Anschluss sollen dann die Bodenplatten gegossen sowie die Fundamente gelegt werden.

+ Keine Schwimmer mehr – nur Herbstlaub treibt noch auf dem Wasser eines Beckens im Horner Bad. - Foto: Kuzaj

„Mit dem Rohbau wollen wir im April beginnen“, so Udo Janßen – immer vorausgesetzt, das Wetter spielt so mit, wie die Planer sich das wünschen. „Sportlich“ nennt Janßen den Zeitplan. „Aber es ist machbar.“ Ende nächsten Jahres soll der Rohbau „weitestgehend fertig“ sein. Ein nicht planbarer Faktor ist nicht allein das Wetter. Auch über die bekanntlich gegenwärtig gut ausgebuchten Handwerker machen die Planer sich so ihre Gedanken – und hoffen auf „Termintreue der Firmen“.

Apropos Termine. „Die Eröffnung der Schwimmhalle ist für Anfang 2021 terminiert, der umgestaltete Freibadbereich soll den Badegästen ab der Sommersaison des gleichen Jahres wieder zur Verfügung stehen“, heißt es bei der Gesellschaft Bremer Bäder.

Auch Jan Fries, Staatsrat bei Sozial- und Sportsenatorin Anja Stahmann (Grüne), geht von diesen Terminen aus. Bei allen Zeitplanungen sei aber eine gewisse Vorsicht angebracht, mahnte er am Donnerstag: „Wir wissen alle, dass die Baukonjunktur derzeit extrem hochtourig läuft, da kann man auch bei bester Planung Verzögerungen und Engpässe nicht gänzlich ausschließen.“